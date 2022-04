Een paar jaar geleden heb ik al eens een draadje aangemaakt over kweekvlees, maar toen waren er nog geen opties om hierin te investeren. Kweekvlees is een opkomende industrie die m.i. alleen maar voordelen biedt:



- Dierenwelzijn

- Klimaat

- Gezondheid

- Kosten



Het verbaast me een beetje dat er nog zo weinig belangstelling is, maar de vleeslobby zal hier ongetwijfeld zijn werk doen. De electrische auto is immers ook een jaar of 25 succesvol tegengehouden door belanghebbenden..

Inmiddels zijn er een paar opties. Ik heb de afgelopen 10 jaar niks meer op de reguliere aandelenmarkt gedaan, maar ik heb nu maar weer eens de stoute schoenen aangetrokken en een beleggingsrekening geopend. Ik heb via de site kweekvleesinfo.nl de volgende opties gevonden voor beleggen in kweekvlees:



- Het Israëlische kweekvleesbedrijf MeaTech. MeaTech richt zich op het kweken en bioprinten van steaks van kweekvlees

- Investeringsmaatschappij Agronomics Ltd., heeft vooral startups die kweekvlees of kweekvis ontwikkelen in hun portfolio. Onder deze startups bevinden zich onder andere de kweekvlees-startups Mosa Meat, Meatable, SuperMeat en New Age Meats.

- Investeringsmaatschappij Eat Beyond, handelt zowel op Canadese beurs als op de Frankfurt Stock Exchange. De Canadese investeringsmaatschappij heeft vooral plant-based bedrijven in hun aandelenpakket. Maar ook hebben zij Eat Just in hun portfolio staan met de kweekvleestak van het bedrijf GOOD Meat.



Ik heb nog niet echt naar de prestaties en het koersverloop van deze bedrijven gekeken, maar waarschijnlijk ga ik wel wat geld steken in minstens 1 van deze 3.

Als iemand verder nog tips of opmerkingen heeft over investeren in kweekvlees, dan hoor ik het graag.