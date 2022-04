Zo, tot ongenoegen van mijn vele vijanden en tot genoegen van mijn weinige vrienden: hierbij meld ik mij weer terug, na een paar weken schorsing.Dat het langer heeft geduurd, lag aan een misverstand met betrekking tot mijn klacht over een en ander bij Amnesty International, die de moderator blijkbaar flink in het verkeerde keelgat is geschoten, en op wiens verzoek ik mijn klacht hierbij wereldkundig maak.Het ging daarbij niet over de schorsing-op-zich, want met het reglement in de hand kan de moderator doen, wat hem belieft.Nee: het gaat mij om het feit, dat er aan een schorsing geen periode wordt verbonden.Zoals een forumvriend mij schreef: 'het is, alsof de rechter jou veroordeelt tot een gevangenisstraf met de mededeling: 'u merkt vanzelf wel, wanneer U weer vrijkomt'.Ik vind dat in een rechtsstaat, ook al is er sprake van 'privérechtsspraak', niet kunnen, vandaar.Inmiddels zijn we zo'n drie weken verder, en ik loop, alles bij elkaar opgeteld, zo'n 30 postings achter: Oekraïne, Poetin, Westerse desinformatie, inflatie.Wel vermeldenswaard: ik heb een mail naar mevrouw von der Leyen gestuurd, waarin ik mijn ongenoegen uit over haar censuur, o.a. het verbod op RT.Ik maak zelf wel uit, of iets 'fake news' is; daar heb ik Brussel niet voor nodig.@gokker: dank voor je link mbt www.frontnieuws.com/. Deze site was mij nog geheel onbekend, en na wat doorlezen ben ik onmiddellijk lid geworden.Met name de verwijzing over de gang van zaken in Oekraïne op basis van berichtgeving van het Franse Ministerie van Defensie was een eye-opener, temidden van de Westerse nieuwsgaring:'De bovenstaande kaart van de situatie in Oekraïne op 29 maart wordt verstrekt door het Franse Ministerie van Defensie. Het is waarschijnlijk de meest realistische en neutrale die beschikbaar is. 'De beweegredenen van Poetin om binnen te vallen, zijn mij inmiddels duidelijk.De oorlog lijkt over méér te gaan:'Washington heeft lang beweerd dat beweringen over door het Pentagon gefinancierde biolaboratoria in Oekraïne “Russische desinformatie” waren. Eerder deze maand getuigde de Amerikaanse diplomaat Victoria Nuland echter voor de Senaat dat er “biologische onderzoekslaboratoria in Oekraïne waren” en dat de VS met Kiev samenwerkten “om ervoor te zorgen dat het materiaal van biologisch onderzoek niet in handen van de Russische strijdkrachten valt.” 'Waarbij in dezelfde bron ook Biden jr. weer ter sprake komt:Vorige week publiceerde de Daily Mail e-mails waaruit Biden’s banden met de Pentagon aannemer Metabiota blijken, die gespecialiseerd was in onderzoek naar pandemie veroorzakende ziekteverwekkers die als biowapens gebruikt zouden kunnen worden.Ben benieuwd naar het vervolg!En:'“Feiten in het bezit van het Russische leger “bewijzen dat het regime in Kiev serieus de mogelijkheid overwoog om biologische wapens te gebruiken tegen de bevolking van de Donbass en de Russische Federatie,” voegde Konasjenkov eraan toe.Wellicht had Poetin een en ander beter kunnen laten gebeuren, en dán pas ingrijpen.Maar ja: hij is nu eenmaal beter geïnformeerd...Nog even enkele ervaringen met de inflatie:Een bolletje ijs bij de ijsman-op-straat was vorig jaar 1,10, nu 1,40.Tripeltje bij Pompe in de Zilk: vorig jaar 4,25, nu 4,75.De pedicure: van 27.50 naar 32 euro.6 plakjes rosbief bij Appie: 3,25.Als je alleen al alle kleine beetjes bij elkaar optelt, schrik je je wezenloos.En het moet allemaal uit één en dezelfde portemonnee (blijven) komen...???Kenners zeggen: brood gaat naar 5-6 euro, evenals 1 liter benzine, electriciteit gaat naar 50-60 cent, zeker als de massa versneld van het gas af moet gaan, en dus geheel afhankelijk wordt van electriciteit.En dat alles dank zij die Oekraïne-ellende, als ik de media mag geloven.'Windje in de rug' voor Timmermans, Samsom c.s. ...