Aandeel Galapagos AEX:GLPG.NL, BE0003818359

quote: tedje007 schreef op 5 april 2022 07:58: ik las vanochtend het artikel in het FD over de riante vertrekregeling van Onno van der Stolpe. Het roept bij mij emoties op zoals mij ook overkwam bij het jongensboek van Sywert. Sorry voor deze vergelijking. Het zegt iets over de normen en waarden va deze man dat hij zelf niet afziet van een dergelijke regeling. Zelfs al zou je er contractueel recht op hebben en zelfs al wordt het je aangeboden dan zou je toch hopen dat iemand ook de taxatie kan maken dat het accepteren hiervan wellicht niet zo kies is.

De reactie van de VEB begrijp ik dan ook volkomen. De beste man heeft onmiskenbaar hard en met positieve intenties gewerkt. En we hebben ons allemaal laten meeslepen in zijn enthousiasme, dus voor een deel zijn de aandeelhouders zelf debet aan de verliezen die zij hebben geleden. Dat geldt ook voor mij. Maar gedurende zijn spannende voorstelling heeft hij een ruim voldoende gage ontvangen. Om dan na deze anti climax (koersdaling vanaf € 250 tot lager dan € 50) ook nog eens ruim € 2,1 miljoen mee te geven gaat mij persoonlijk te ver. Hoe groot is het contrast met zijn opvolger Stoffels die onbezoldigd aan de slag lijkt te gaan. Het jammere van de vee voorbeelden van die belachelijke regelingen is dat ik nu bij Stoffels ook denk: yeah right, too good to be true..... Ergens wordt de rekening betaald.

Waarom wordt bij dit soort gevallen alleen maar riante vertrekbonussen betaald en wordt nooit eens schade verhaald? Er wordt vaak gezegd dat de hoge salarissen gerechtvaardigd zijn vanwege afbreukrisico's of de concurrentie die anders de toppers zou wegkapen voor meer geld. Nou, met alle praktijkvoorbeelden zie ik eigenlijk geen enkel afbreukrisico; je wordt royaal beloond voor missers. En als de concurrentie deze toppers wil hebben.... be my guest. Daar zou ik zelfs een bescheiden transfersom voor willen betalen.

Omwille van de maximale transparantie: ik was een believer, heb nog een kleine positie in GLPG met een gemiddelde aankoopkoers van € 94,65. Dat kleurt mijn reactie

We don't have to feel sorry for Paul Stoffels, M.D. either, the new job comes withwhich can be exchanged for rights to subscribe to Galapagos shares. They come with an exercise price of € 50 each and have a term of 8 years, though they can’t be exercised before the start of 2026, 4 years hence. That's € 50 million!!In 2020, Paul Stoffels earned a total compensation of $16.4 million as VC of the Executive Committee, CSO at Johnson & Johnson.Of this total $1,222,500 was received as a salary, $2,056,395 was received as a bonus, $2,202,001 was received in stock options, $6,871,123 was awarded as stock, $4,005,000 Change in Pension Value and Nonqualified Deferred Compensation Earnings and $82,949 came from other types of compensation. This information is according to proxy statements filed for the 2020 fiscal year.With the exception of J&J's CEO Alex Gorsky, the rest of the top C-suite spent $0 on travel, perhaps not surprising in a pandemic.