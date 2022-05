Aandeel Ontex BRU:ONTEX.BL, BE0974276082

Oddo Securities provides securities brokerage and research services.



Ontex : Chance of a deal happening fairly high: upgrade to Neutral



Chance of a deal happening fairly high, in our view - With Ontex having confirmed to be in talks with American Industrial Partners (AIP), we deem the chance of a deal happening as fairly high. This view is supported by 1) key Ontex shareholder GBL (20%) seemingly being a (partial) architect of an Ontex takeover, 2) relatively sizeable synergies following a merger with Attindas (previously named Domtar; AAOBe: € 50m), 3) both companies being complementary in terms of...



New York-based AIP is working with an adviser as it studies an acquisition of Brussels-listed Ontex, the people said, asking not to be identified discussing confidential information. Ontex has a market value of 513 million euros ($541 million).



Those discussions are at an early stage, and no agreement has been reached as to the structure or terms of any possible transaction.

There is no certainty that any such agreement will be reached or, if so, on what terms.

Ontex will, consistent with its legal obligations, inform the market as and when it is required to do so.



In 2018, when it had a market value of 1.6 billion euros, Ontex rejected a takeover offer from private equity firm PAI Partners as too low. Esther Berrozpe Galindo took over as the company’s chief executive officer at the start of 2021.



De marges van de luierproducent Ontex bereikten in het eerste kwartaal een dieptepunt.



Topvrouw Esther Berrozpe is ontevreden, maar rekent erop dat ze herstellen. 'Daarop vertrouw ik.'

Over de fusiegesprekken met sectorgenoot Attindas houdt ze zich op de vlakte.



'Het enige dat ik kan zeggen, is dat de twee groepen geografisch en qua producten en klanten complementair zijn. Wat de timing betreft: dit is een prioriteit. De speculatie kan niet te lang duren.'



Ze is het er niet mee eens dat Ontex door zijn povere resultaten en marges in een slechte onderhandelingspositie zit. 'We zitten in dezelfde branche en staan voor dezelfde uitdagingen. We discussiëren daarom als gelijken, ongeacht onze resultaten. Een deal kan ons een grotere schaal geven en ons toelaten sneller te groeien.'



Onder meer de verkoop van de Braziliaanse poot sleept al maanden aan. Berrozpe: 'We hebben niet-bindende biedingen gekregen voor de onderdelen die te koop staan en de kandidaat-overnemers zijn bezig met een boekenonderzoek. Het zal zijn vruchten afwerpen.'



De Ontex-topvrouw wil zich evenwel niet laten opjagen. 'Onze sector zit in een moeilijke fase en het is in de huidige marktomstandigheden niet vanzelfsprekend om goede activa - die soms zelfs beter zijn dan die van de concurrentie - te verkopen.

Ik wil waarde uit die activa halen. Dat maakt deel uit van onze strategie. En we hebben het geld nodig om onze schulden af te bouwen.'