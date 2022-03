Chinese grote internet aandelen.



Als je kweb etf tracker neemt heb je ze allemaal in een mandje.

Kijk over paar jaar maar weer eens. Lijkt mij tegen deze koers interessant.

Grote spreiding.



En minder risico! In het geval van schrapping van de notering van Amerikaanse beurzen, zou KraneShares in de VS genoteerde aandelen omzetten in hun in Hongkong genoteerde equivalenten, indien beschikbaar. We verwachten dat alle namen in KWEB eind 2022 een beursnotering in Hong Kong zullen hebben, zodat alle in de VS genoteerde ADR's volledig kunnen worden omgezet naar hun in Hong Kong genoteerde equivalenten.



Zie bijlage:



TENCENT HOLDINGS LTD 12.65

ALIBABA GROUP HOLDING LTD 10.64

JD.COM INC - CL A 7.94

BAIDU INC-CLASS A 7.64

MEITUAN-CLASS B 6.57

KUAISHOU TECHNOLOGY 5.20

NETEASE INC 4.82

TRIP.COM GROUP LTD-ADR 4.12

KANZHUN LTD 3.59

JD HEALTH INTERN 3.37

PINDUODUO INC-ADR 3.00

KE HOLDINGS INC-ADR 2.99

FULL TRUCK A-ADR 2.93

BILIBILI INC-CLASS Z 2.02

LUFAX HOLDING LTD-ADR 1.82

KINGSOFT CORP LTD 1.70

VIPSHOP HOLD-ADR 1.60

ALIBABA HEALTH 1.49

TENCENT MUSI-ADR 1.20

CHINA LITERATURE LTD 1.17

ZHONGAN ONLINE-H 1.04

TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS 0.98

AUTOHOME INC-ADR 0.94

51JOB INC-ADR 0.92

WEIBO CORP-SPON ADR 0.78

PING AN HEALTHCA 0.78

JOYY INC-ADR 0.77

360 DIGITECH INC 0.68

MING YUAN CLOUD 0.67

TAL EDUCATION GROUP- ADR 0.58

ALI PICTURES 0.56

WEIMOB INC 0.52

ZHIHU INC - ADR 0.47

IQIYI INC-ADR 0.46

HELLO GROUP INC -SPN ADR 0.44

CHINDATA GRP-ADR 0.41

YEAHKA LTD 0.37

YIDU TECH INC 0.35

XD INC 0.34

AGORA INC-ADR 0.30

YOUDAO INC - ADR 0.26

VNET Group Inc 0.26

DADA NEXUS LTD-ADR 0.22

KINGSOFT CLO-ADR 0.19

BAOZUN INC-SPN ADR 0.16

HUYA INC-ADR 0.15

DOUYU INTERN-ADR 0.12

ONECONNECT FIN 0.10

GAOTU TECHEDU INC 0.07

BAIDU INC - SPON ADR 0.02

ALIBABA GRP-ADR 0.01

JD.COM INC-ADR 0.01

NETEASE INC-ADR 0.01

BILIBILI INC-ADR 0.00

HONG KONG DOLLAR 0.00