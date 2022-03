Ik probeer een idee te laten landen om zo snel mogelijk van het Russische gas af te gaan. Als je het er mee eens bent, knip en plak, en verspreid het verder!Als ik de toespraak van Zelenski aan het Europees Parlement beluister heeft hij wel een punt: "Bewijs nu eens dat jullie vóór ons zijn!" Van mij mogen we nu meteen van het Russische gas af. Het is te pervers voor woorden dat we de oorlogsmachine van Putin financieren. Makkelijker gezegd dan gedaan.Ik wil hier het ballonnetje oplaten dat we sneller van het gas af kunnen als we energie-intensieve producten extern inkopen en naar de EU importeren. Er zit minstens zo veel energie in een containerschip met aluminium, kunstmest of ruw-ijzer als in een midden-maatje LNG-tanker! En de infrastructuur is er al, wacht niet op bouw van een LNG-terminal. Anders gezegd, we zijn niet beperkt tot LNG invoer, om van het Russische gas af te komen! IJsland doet dit al decennia lang, door hun overschot aan vulkanische energie te exporteren in de vorm van ruw aluminium product. Dat principe valt ook om te draaien: "energieschaarste exporteren door import van aluminium": Off-shoring van energiegebruik.Financiele gevolgen zijn af te vangen door joint-ventures, gunningsproces en contractvormen, en manipulatie van 'landed cost'. Bedenk dat energie-intensieve bedrijven er zelf ook baat bij hebben om een Plan-B te ontwikkelen voor het geval de gaskraan van het Russisch gas dicht gaat, of de gasleidingen in de Ukraine uitvallen. Lokaal verlies van werkgelegenheid is nog 'wel een dingetje'.Grote lijn:1) import van energie hoeft niet alleen in de vorm van LNG. Aluminium, kunstmest en ruw staal zijn kandidaten.2) Alle grote gebruikers -en dus kansen- zijn te vinden in de top-1000 van het ETS.3) Door de aanpak te concentreren om enkele grote (gas)gebruikers te vervangen door import, kunnen we de resterende beschikbare aanvoer over ALLE kleine gebruikers verdelen, en voorkomen we een algehele economische meltdown.Andere lange(re) termijn ontwikkel richtingen zijn:1 - laagwaardige warmte is 'the highway' van het gas af. Isoleren, inpassen zon-thermisch, her-gebruik en efficiency verhoging. Oplossingen zijn te vinden bij meerjarenafspraken industrie, en mogelijkheden voor huishoudens zijn te vinden bij partijen als Milieu Centraal.2 - grootschalige wind op zee, zoals Shell onlangs heeft gestart: drijvende tot zelfs vrijvarende windmolens, op 'het Europees noord-Atlantische continentaal plat'. Dat zal niet altijd meer lukken via de kabel, dus is een energietransport systeem op basis van waterstof, methanol, of zelfs vloeibare lucht, in combinatie met SBM-technologie te voorzien. Laten we vandaag nog beginnen met de ontwikkeling van dergelijke technologie.3 - Begin een enorme versnelling van de energietransitie! Bijna alle maatregelen ter verduurzaming vanuit oogpunt van klimaatverandering zijn ook bewegingen 'van het gas af'.Hope this helps.