Aandeel ING Groep AEX:INGA.NL, NL0011821202

Roebel -30% ING -30% in 3 dagen tijd zo ongeveer Wie is hier nu het Rusland eigenlijk !!??! Terwijl we toch een in beschaaft land leven, geen Rusland zeg maar.

De shorters hebben vandaag weer een velddag, gisteren -10, vandaag -7% en dalend, Heb al 2x mijn negatieve margin mogen aanvullen..

En dat voor een luizige 5 miljard exposure.. 0.8% van hele balanstotaal ING.

Gaat geen effect hebben op dividend of aandelen inkoopprogramma's. Basel III is niet voor niets hiervoor in het leven geroepen. En ING zit daar dik boven.. Reserves genoeg bij ING.



Mijn punt is: Wanneer grijpt de ECB in ? Misschien zijn de russen wel de handel aan het verstieren nu?

Maar de normale, rechtschapen beleggende Nederlander verliest nu zijn kapitaal, pensioen, en zijn toekomstdromen..

Leg ING maar eens een weekje of 2 stil, de handel. Kan de boel even afkoelen.. Het is verdomme wel een oorlog. Laat ING eens gewoon niet even naar de bliksem gaan! !!! En al die Amerikaanse zakenbanken, shortbedrijven en andere vuilzakken, zouden zich de ogen uit de kop moeten schamen. lafaards, beetje over ruggen en lijken in Oekraïne geld verdienen.. En een bedrijf zoals ING naar de kloten helpen, ING dat ook dingen zo meteen voor de opbouw van Oekraïne gaat betekenen, zoals ING want actief met banken(ING is nog steeds open! in Oekraïne en steunt het verzet aldaar) Niet Hitlers Henchmen, maar Putin's Henchmen, noem ik de shorters in ING.. Verraders zijn het..



Nederlandse beleggers worden nu extreem hard geraakt door dit geëtter in Oekraïne..

En Lagarde gaat het nu natuurlijk weer zo spinnen dat ze de rente niet hoeft te verhogen, want oorlog en crisis zou niet het goede moment zijn natuurlijk. Komt de Franse Lagarde wel bijzonder goed uit natuurlijk. Want Frankrijk heeft een giga staatsschuld, net als |Italië en de andere PIG's landen. En als de rente stijgt, mogen zij meer gaan afrekenen over die staatschuld..



Dus is de verborgen agenda van de zuidelijke landen, voor wie dus deze oorlog nog niet zo slecht uitkomt, vrij makkelijk inzichtelijk..



En d

hebben we natuurlijk de eigen NL overheid. die geen poot uitsteekt om de banken te beschermen in deze tijden.. Want de eerste stap zou toch makkelijk te maken zijn. De Nederlandsche bank zou de -0.5% rente terstond kunnen schrappen om te helpen.. Maar nee hoor, de \Nederlandse staat is in feite nog steeds pissig op de banken vanwege 2008 en valt de banken dan ook op grote schaal lastig met overdreven eisen op gebied van witwassen en legt ze liever boetes op van veel honderden miljoenen.. ING 0.8 f-ing miljard!



ABN, is NLFI gewoon grootaandeelhouder in. Ze steken er geen poot naar uit om ook maar iets te helpen voor externe factoren waar de Nederlandse banken geen ene bal aan kunnen doen. Nederland kijkt liever toe hoe onze systeembanken ten onder gaan. Ga zo door NL-overheid en toezichthouders, met -35% koersverlies voor ING komt die bankrun vanzelf wel! want van bijna -40-% koersverlies in 2 á drie dagen, daar straalt ook nog echt zo veel vertrouwen van af voor een bank! Stelletje enorme enorme eikels!! Stop ogenblikkelijk het shorten in ING, stop ogenblikkelijk de handel in ING. Bescherm de Nederlandse maatschappij voor een bankrun en een massale freeze van de economie!! Want dan wandelt Putin hier zo naar binnen, geld voor tanks en brandstof hebben we dan niet meer!



Wanneer stopt het genaai nou eens van de Nederlandse(zeg maar Noord Europese) investeerder en spaarder? Dát zou ik wel eens willen weten..? Geen rente, een slecht verdienmodel door de lage rente, voor onze belangrijkste financials zoals banken en verzekeraars in de Noordelijke helft van Europa, een torenhoge inflatie door die lage rente en de giga opkoopprogramma's van de ECB van al dat waardeloze zuid Europese staatspapier(lees obligaties) Dit zou veranderen, maar gaat natuurlijk nu op de lange baan met als katalysator de crisis in de Oekraïne.. Hierdoor blijven de koersen van onze noordelijk Europese banken gewoon onder druk staan.. Zeg maar dat het niet waar is.. Time for change!



Deze compleet oneerlijke en waardeloze situatie heeft nu lang genoeg geduurd

Daarom stel ik ogenblikkelijk een noordelijke en een zuidelijke euro voor. Met apart gescheiden dus monetair systeem en beleid.

En de eerder voorgestelde maatregelen met het verbieden van shorten op onze banken zoals ING, ABN AMRO. Graag een AB als u het hier mee eens bent