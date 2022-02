Omzet CM.com groeit 67% in 2021Techbedrijf CM.com groeide in 2021 met 67 procent tot een omzet van 237 miljoen euro. Met het diverser worden van het portfolio stijgt de brutowinstmarge ook, naar 26 procent.Onder de streep echter noteerde de onderneming uit Breda een verlies van 17,5 miljoen euro.Deze drie cijfers tonen een organisatie die investeert in bredere dienstenwaaier. De investeringen in R&D, marketing & sales drukken de winst nog, maar klanten trekken de portemonnee wel. De marketing- en servicedienstentak bijvoorbeeld, clouddiensten, zag de jaarlijks terugkerende omzet met 64 procent toenemen tot 23 miljoen. Dat is nu tien procent van de totaalomzet.In het afgelopen jaar kocht CM bijvoorbeeld ook Payplaza en Tracedock en nam een belang in het Engelse soft-POS-bedrijf Phos. Dat maakt software die telefoons veranderen in mobiele kassa’s. Apple zet ook in op dit zakelijke segment.CEO Jeroen Van Glabbeek: “We verdienen steeds meer aan nieuwe klanten. We voegen steeds meer waarde voor hen toe. Dat komt door de software die we ontwikkelen.”De directeur verwacht dat de payments- en ticketstak in 2022 sterk zal aantrekken. Internationaal vallen coronabeperkingen weg en klanten zoals festivals, uitgaansgelegenheden en de cultuursector zijn massaal overgestapt op digitale ticketing en betalingen. Dat werkt de Brabanders in de kaart. “Klantgedrag is fundamenteel veranderd en we hebben in deze sectoren heel veel nieuwe klanten opgetekend.”Voor 2022 verwacht CM dat de groei in lijn is met de verwachting voor middellange termijn van dertig procent omzetgroei gemiddeld per jaar.Eind 2021 werkte er 755 man. Dit jaar gaat dat vermoedelijk over de duizend heen.