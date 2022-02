Aandeel ABN AMRO BANK N.V. AEX:ABN.NL, NL0011540547

KOERSVERLOOP

Abn presenteert cijfers, zijn verkeerd geïnterpreteerd door de markt Beursblik: goede resultaten ABN AMRO

09:00 09/02/2022 De nettowinst was 20 procent meer dan voorzien en de inkomsten 7 procent. Plus 0.60 cent dividend

Toch dondert de koers onderuit. Omdat men een groter aandeleninkoop programma had verwacht dan . Koers was idd al wel opgelopen.. Maar dit is te hard gegaan. Nu 15% eraf in 2 dagen.. Deze bewegingen worden altijd versterkt door de shortpartijen.. Die gaan vandaag of morgen weer terugkopen en je staat zo weer op € 14.5.. Dit zag je ook bij ING verleden week.. En ABN is het betere aandeel van beide, meer dividend en een hogere boekwaarde per aandeel.. Maar ABN is dus nog steeds spot en spotgoedkoop..

ABN AMRO NV is aan boekwaarde 21 euro per aandeel waard!



DIVIDEND

Beleggers die zich gek hebben laten maken, en toch verkocht hebben, gisteren of vandaag. Hebben dat waarschijnlijk op het allerslechtste moment gedaan. ABN opende al op -9% en vandaag ook 3% lager. Als je dan verkoopt, krijg je een bijzonder slechte prijs voor je stukken.. Want je bent al in de voorbeurshandel sowieso een hoop misgelopen. Neem daarbij het dividend:

22-04-2022 Slotdividend 2021 € 0,61 18-05-2022 + interim 0.60 in augustus + 0.80 slotdividend in april 2023.

Dus vanaf nu gerekend: Binnen een ruime 14 maanden pak je met ABN € 2,01 aan dividend per aandeel, in een dik jaar dus..

Dat heb je dus ook even weggegooid als je nú hebt lopen verkopen in het oog van de storm.. Plus dan die 2 euro bezien vanaf 15.5. Heb je jezelf dus al voor 4 euro pijn gedaan.. Heb ik het nog niet over het eigen aandeleninkoopprgramma van 0.5 mld. per jaar(Swaak heeft al laten doorschemeren, dat zei het iets minder als verwacht, het wel een annueel dingetje gaat worden.. Dus zeg vanaf nu gezien, in 1 jaar 2 programma's van bij elkaar 1 miljard.. op Uitstaande aandelen 940,000M dat is 940M * 13.22= 12.4 miljard 1 mld/12.4 = 8% meer dividend erbij door de eigen aandeleninkoop, gezien vanaf 14 maanden vanaf nu. Dus per jaar normaal gesproken. slot 0.80+0.60= 1.40 aan dividend per jaar* 1.08 = 1.51 afgerond. Dus binnen 24 maanden keert abn uit aan dividenden: 2.01 + 1.08*0.61= 0.66+2.01=€ 2.67.. En dit is gerekend met de huidige rentestand van 0% terwijl de FED al in maart de eerste 0.25% renteverhoging heeft aangekondigd en Lagarde ook al heeft al laten doorschemeren dat er medio september 2022 een verhoging aankomt.. Wat mij brengt bij het..



VERDIENMODEL ABN AMRO BANK

Zoals menigeen hier aan het forum wel weet, profiteren met name de financials zoals banken, ABN, ING en verzekeraars, Aegon van een stijgende rente. Dit werkt in feite door als een gigantische winstverdubbelaar. Waarom? omdat banken en verzekeraars gigantische bedragen aan leningen zoals MKB-kredieten en hypotheken hebben uitstaan. In geval van ABN is dit zelfs 380 miljard euro. Waarvan ook nog het nodige in de VS, waar ze altijd een 6 maanden voorlopen met het rentebeleid. Als de FED verhoogt, dan volgt de ECB meestal een maand of 3 tot 6 later.. Je kunt je dus wel voorstellen wat dat betekend als er 3 of 4 kwarten van een procent bijkomen de aankomende 12 maanden.. ABN heeft laten we zeggen voor het gemak, 400 miljard uitstaan. als ze daar 1% meer rente op kunnen krijgen, is dit gelijk aan 4 miljard.. De banken keren normaal gesproken 50% van de winst uit als dividend,. Dit komt dus neer op 2 miljard extra dividenden.. Ga je richting 4 euro Dividend per jaar, bezien vanaf het huidige dividendnivo... En dat op een aandeeltje van amper 13 euro, WOW!! Weet je wat het is, en wat de reden is dat ik vandaag ook heb bijgekocht? Het gaat om het narratief van de banken nu. Er zit weer een toekomst in het verdienmodel van ABN, dé bank nog voor velen. Dat ABN niets deed, was ook logisch, er zat geen muziek in. het verdienmodel lag op zijn gat. Geen groei, geen toekomst. Maar dat is nu heel duidelijk aan het veranderen,.



Er is heel duidelijk sprake van een sectorrotatie naar waarde aandelen zoals banken, vastgoed en olie , geld (zie afgeranselde Nasdaq groeitech aandelen, Dat geld stroom nu allemaal weer naar de Dividend aristocraten zoals ABN, ING, AEGON, Unibail Rodamco Westfield, wereldhave, Shell PLC, En terecht, want er zit weer een groene(en dan heb ik het niet over hetr klimaat ;-) toekomst in de respectievelijke verdienmodellen. Voor met name de |Banken speelt zich nu een zogenaamd Goldylocks scenario af. De perfecte omstandigheden voor een Knetter van een koersgroei.. Ik Neem 1 deel oplossende Coronacrisses; 2 delen staatsteun voor getroffen Corona bedrijven(veel minder bedrijven gaan failliet als verwacht, de stroppenpotten van de banken hoeven niet aangesproken te worden. Dit opgespaarde en uitgestelde dividend kan alsnog terug naar de aandeelhouders. 1 deel aantrekkende rentes, een half deel kostenbesparingen En 3! delen Dividend van € 2.01. En voilá de perfecte mix voor een heerlijke dividendscocktail met een zacht prijsje van slechts € 22,00.. Waar vind je dat vandaag de dag nog?



ROBERT SWAAK

de huidige CEO van ABN is wel heel duidel;ijk een accountant, zoveel is wel duidelijk. Hij drukt zich zeer politiek en weinig veelzeggend uit. Je kunt zien dat hij nog onervaren is.. Toch heb ik wel vertrouwen in hem. Hij komt wel zeer integer en intelligent over.. Hij heeft het idee alleen dat hij moet balanceren op een dunne scheidingslijn: De overheid als grootaandeelhouder in de vorm van het NLFI tevreden houden, alsmede de belangen van de andere aandeelhouders in ABN.. Toch moet Swaak zich de koersval wel aantrekken. Het zit hem erin dat hij deze goede Q-cijfers onvoldoende goed aan de markt heeft gecommuniceert.. En die heeft ze daarop vervolgens misgeïnterpreteerd en met alle kwalijke gevolgen van dien voor de koers.. Slag 1 is mis Swaak, je hebt nog 2 kansen. And than you'r out! Zorg er AUB voor dat je bij de volgende Q-cijfers niet meer mist![b] Die moeten Killer zijn, en Killer gecommuniceerd worden, de Markt en met name de shorters zijn anders gewetenloze zwijnen.. [/b]Zie de belangen van je investeerders, want die stemmen met hun voeten, Ergo met het weglopen uit ABN en je zou dat als een vertrouwensbreuk kunnen oppakken van de aandeelhouders aan het huidige management van ABN, een mis van 15%.. Maar goed, Swaak is nog relatief nieuw, en ABN zal spoedig herstellen, dat kan dus niet anders met deze Goldy-locks vooruitzichten. We geven hem dus nog een kans..



CONCLUSIE

Ondanks de koersval van vandaag en gisteren, zie ik de toekomst vanwege alle boven genoemde factoren bijzonder rooskleurig in. En zeg ik. Kopen die handel. Hoe kan het ook anders voor een aandeel met een K/W-verhouding van 1 op 8! En een ontploffend verdienmodel..! Er zit nog zeer veel in het vat: eigen aandeleninkoopprogramma's, daardoor dividendverhogingen, rentestijgingen, kosten reducties op witwascontrole's enz enz in het vat. En ik zie dus ABN AMRO, Dé Bank. Daarom 100% zeker over 10 maanden op die € 22.00 euro staan..!