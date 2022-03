quote: €URO-Trader schreef op 10 februari 2022 08:10:

Interessant stuk. Veel verschillende aandeelhouders dus. Sentiment gevoelig mbt pb en speculatief. Interessant bedrijf.

Yes. En gek genoeg nog ontzettend onder de radar.Ander interessant artikel:"Both she and Courtine have helped establish a Netherlands-based technology company called Onward Medical that is working to commercialise the system.The company expects to launch a trial in about a year involving 70 to 100 patients, primarily in the US.If this study's early results are confirmed on a larger scale, researchers say paralysed people might be able to use their smartphones or smartwatches to move their legs again."