Aandeel AZERION GROUP N.V. FSE:A2QSAE.FFM, NL00150006Z9

Azerion-topman: "Wij zijn niet afhankelijk van het geld op tafel"

Door Pieter Kort op woensdag 2 februari 2022

Waar WeTransfer zich nog liet afschrikken door ‘de huidige marktomstandigheden’, zette gaming- en advertentiebedrijf Azerion zijn beursplannen gewoon door, met een eerste notering vandaag tot gevolg.



Niet helemaal volgens het oorspronkelijke plan, want toen puntje bij paaltje kwam haakten nog aardig wat investeerders in de ‘SPAC’ - het al beursgenoteerde vehikel waar Azerion mee fuseert - af, waarschijnlijk door dezelfde overwegingen als waar WeTransfer mee te maken kreeg.



Dat betekent dat van de ruim €400 miljoen vermogen in de SPAC uiteindelijk slechts een opbrengst van €93 miljoen overblijft. Bovendien blijft de free float - het aantal vrij verhandelbare aandelen - met zo’n 15% een stuk beperkter dan voorzien, omdat de zittende aandeelhouders van Azerion minder aandelen verkopen.



Geld niet nodig

Er zijn beursgangen voor mindere tegenvallers afgeblazen, maar ceo Atilla Aytekin liet vorige week - nog voor de definitieve inleg bekend werd - al weten hoe dan ook door te willen zetten.



“Wij zijn niet afhankelijk van het geld op tafel van de listing. Voor ons is de notering zelf belangrijker is dan de day one valuation. Wij genereren hartstikke veel cash en we hebben het geld in principe niet nodig. De notering heeft ons vooral de zekerheid dat we onze strategie ten uitvoer kunnen brengen zoals wij dat willen.”



De zekerheid dat de notering er zou komen was zelfs een van de redenen om op deze manier, via een SPAC (special purpose acquisition company), naar het Damrak te komen, zegt Aytekin. “Een van de redenen om het op deze manier te doen was de dealzekerheid. Een beursnotering staat al lang op onze wensenlijst. In januari 2021 waren we al halverwege met de voorbereidingen om via een gewone iPO naar de beurs te gaan. De eerste versie van het prospectus was al klaar, we hadden de eerste fase van de aanvraag bij de AFM al ingediend.”



Complexe business case

Aytekin ondervond in die tijd dat potentiële investeerders en begeleidende banken moeite hadden met het businessmodel van Azerion, dat opereert op de scheidslijn tussen gaming en media (advertentieverkoop).



“Voor beleggers hebben we een relatief complexe business case. We zijn niet eendimensionaal in te delen, onze business case raakt aan meerdere sectoren.”



“Wat je merkt in de voorbereiding van een IPO is dat begeleidende banken peers gaan zoeken. Met wie word je vergeleken in termen van waardering? Dat is moeilijk in ons geval. Toen merkte ik dat we meer behoefte hadden aan een partij die het geduld had om rustig mee aan tafel te zitten om heel goed de business case uit te leggen en die dat vervolgens ook goed aan de aandeelhouders kon uitleggen.”



Dat bleek de SPAC EFIC1 te zijn, in maart 2021 aan de Amsterdamse beurs genoteerd, met het doel om ‘Europese fintech’ naar de beurs te brengen. Azerion voldoet niet helemaal aan die karakterisering, maar voor de oprichters van EFIC1 was het voldoende om zich na de zomer te melden bij Aytekin en mede-oprichter Umut Akpinar.



“Ik gaf ze eerlijk gezegd maar 2% kans om ons te overtuigen dat we met hen in zee moesten gaan,” zegt Aytekin. “Maar na die eerste meeting was dat al opgelopen tot 10%, en na drie maanden zware due diligence was dat omgeslagen in een volledige overtuiging dat dit de beste manier was.”



Tech giant

Voorlopig eindpunt van dat proces is de notering vandaag aan Euronext Amsterdam. Waarmee is de Nederlandse beurs vandaag verrijkt?



“Een nieuw Nederlands technologiebedrijf. Als je het plat slaat zijn we een techbedrijf; een ontwikkelingsbedrijf om advertenties en games aan te bieden aan klanten. En ons streven is om een tech giant in Europa te worden, genoteerd in Amsterdam. Uiteindelijk willen we in de wereldwijde top van ons domein meespelen.”



Dat domein is overwegend de online advertentiemarkt. 78% van de omzet komt uit advertentietechnologie. De rest komt rechtstreeks uit het aanbieden van online games in de consumentenmarkt.



“Maar we zijn geen gamingbedrijf,” zegt Aytekin. “Pure gamingbedrijven zijn afhankelijk van het succes van enkele titels. Daar hebben wij geen last van. We hebben wel eigen games, dat zijn gevestigde namen zoals Habbo Hotels en Governor of Poker. Daar zit niet veel beweging is, dat is een redelijk stabiel gebruikersbestand. Maar wij behalen juist veel omzet uit de distributie van games die door anderen bedacht zijn. Er zijn 3.500 game developers bij ons aangesloten waarvoor wij alleen de distributie en de advertentie-exploitatie doen."



Het is een markt waarin volume ertoe doet en groeien staat dan ook bovenaan de prioriteitenlijst van de ceo. “De organische groei ligt boven de 20%,” zegt Aytekin. “Dat is belangrijk, want door meer omvang kun je ook grotere klanten binnenhalen. Onlangs nog vroegen de Smurfen of wij hun games wilden overnemen en distribueren. En zo hebben we ook deals met merken als Hello Kitty en Monopoly.”



15 M&A-specialisten

Maar alleen organisch groeien is niet genoeg. “Ad-tech is vooral een volumespel. Je verdient een percentage van wat de uitgever verdient. Als dat minder dan €20 à €30 miljoen is maak je verlies. Het is nu nog een gefragmenteerde markt. Er zijn duizenden, misschien tienduizenden kleine en middelgrote bedrijven die tegen dit probleem aanlopen en de markt consolideert dus snel.“



Azerion wil overduidelijk bij de jagers horen, en niet bij de prooien. “Sinds 2014 hebben we meer dan 45 acquisities gedaan. Vorig jaar waren het er 9. Er zit fulltime een team van 15 M&A-specialisten op. Het is bij ons echt een onderdeel van de business.”



Hoewel de oorlogskas bij beursgang aanmerkelijk minder goed gevuld is dan gehoopt, geeft hij nog wel de nodige armslag. Denkt Aytekin ook aan grotere overnames dan tot dusver het geval was? “Ja, we gaan ook zeker kijken naar grotere tickets. Of andere beursgenoteerde bedrijven. Een voordeel van de beursnotering is ook daar we meer zichtbaarheid krijgen. Dat kan ons daarbij helpen. Ik heb de laatste jaren best vaak gehoord: ‘leuk, maar kom maar terug als je listed bent”. Dat zijn we nu.”