Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Winst Icecat groeit naar €27 miljoen in H2 2021



Bron: Emerce , Erwin Boogert



De internationaal werkende data-uitgever Icecat boekt over het jaar 2021 meer winst dan omzet. Deze bijzondere situatie komt voort uit de verkoop van het belang in spin-off Hatch. Het geld wordt in een overnamepot gestopt.



Vanochtend publiceerde het Nederlandse bedrijf de cijfers over het afgelopen boekjaar. Icecat is een dataleverancier aan ’s werelds grootste e-commerceplatformen. Het heeft bergen informatie over miljoenen producten die shops en platformen gebruiken om hun respectievelijke klanten mee te informeren.



De omzet over de laatste zes maanden van het jaar kwam uit op 5,8 miljoen euro. De nettowinst bedroeg over diezelfde periode 26,8 miljoen euro.



CEO Martijn Hoogeveen legt in een persbericht uit: “We hebben eenmalig de bijzondere situatie dat de jaarwinst fors hoger zal uitkomen dan de omzet. De verkoop van minderheidsparticipatie Hatch tast de omzet en het verdienvermogen van Icecat niet aan. Integendeel, want met de riante kaspositie kunnen we participeren in andere kansrijke SaaS-bedrijven en tevens fors investeren in het versnellen van de doorgroei van Icecat.”



De directeur maakt die intentie concreet met de oprichting van een apart investeringsfonds. Daarin komt 30 miljoen euro investeerbaar vermogen, bedoeld voor SaaS- of cloudbedrijven in e-commerce. “Dit is Icecats sweetspot waarin we circa 25 jaar ervaring hebben. Het gaat dus om zogenaamd smartcapital”, aldus Martijn Hoogeveen.



Icecat deed afgelopen jaren een aantal overnames, bijvoorbeeld Syndy, een specialist in supermarktdata, de Zweedse verzamelaar van productrecensies Testseek en de Franse speelgoed- en entertainmentdataspecialist Cedemo.



Per 1 januari is René Rozendal benoemd tot Chief New Business Officer. Hij focust zich op de expansie van Icecat in nieuwe branches. Speelgoed was zo’n branche toen de Amsterdammers Cedemo kochten. Verder is Guillaume Strittmater benoemd tot Chief Technology Officer. Hij overziet de integratie van de verschillende platformen binnen de Icecat-groep in één ecosysteem.