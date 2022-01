Zo bouwde China zichzelf richting de afgrondAnouk Eigenraam 06:00Door de jarenlange nadruk op economische groei lijdt China aan bouwwoede en een verslaving aan goedkoop krediet. De schuldenberg is groter dan ooit, en twee jaar corona doet daar een schepje bovenop. Een dreigend failliet van projectontwikkelaar Evergrande maakt de mondiale beurzen al maanden nerveus. Maar de vastgoedcrisis is een symptoom van een veel groter probleem, dat de economie bedreigt.In het kortChina heeft in minder dan twee decennia een kolossale schuld opgebouwd, die deels verborgen is.Met name bij provincies en steden is de schuld fiks opgelopen door investeringen in vastgoed- en infrastructuurprojecten.Daardoor is een bubbel ontstaan in de vastgoedsector en de huizenmarkt, die maar moeilijk omkeerbaar is.De Jinshuibaai in Dapeng ligt er verlaten bij. Nog geen handvol toeristen ploegt door het zand van het verder lege strand. Het hoogseizoen is ook pas in het voorjaar. In de koude januarimaand gaan de meeste toeristen naar het zuidelijker gelegen eiland Hainan, waar het net even warmer is.Als het aan Dapeng ligt, komt daar snel verandering in. Het rotsachtige schiereiland bij de miljoenenhightechstad Shenzhen moet over drie jaar een topattractie zijn. Al twee jaar wordt gewerkt aan natuur- en themaparken, een snelweg en een metrolijn, die het afgelegen district met de rest van Shenzhen moet verbinden. Wie in Dapeng rondrijdt, stuit overal op afgesloten wegen door werk in uitvoering.De bedrijvigheid op het schiereiland in de provincie Guangdong staat in schril contrast met de vrijwel gelijktijdige ontruiming van het hoofdkantoor van Evergrande, ruim 90 kilometer verderop. De in financiële nood geraakte vastgoedontwikkelaar verkast van Shenzhen naar Guangzhou om geld te besparen. En toch zijn beide — de opbouw van Dapeng en de afbraak van Evergrande — twee voorbeelden van hetzelfde fenomeen. China's bouwverslaving als motor van economische groei, die ondertussen een immense schuld veroorzaakt.Hoe is dat zo gekomen? Een uitleg in vier punten:Lees het volledige artikel: fd.nl/economie/1427802/zo-bouwde-chin...