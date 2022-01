Aandeel PostNL Koninklijke AEX:PNL.NL, NL0009739416

PostNL heeft in 2021 384 miljoen pakketten bezorgd, een groei van circa 14% ten opzichte van 2020. In Q4 2021daalde het pakkettenvolume met 5,3%; zonder het veronderstelde eenmalige effect vanwege Covid-19 bedroeg devolumegroei 9,1%Kan iemand mij helpen met de interpretatie van deze zin ?Over heel 2020 is dus een volumegroei van 14% Dat is duidelijk. Maar de zin erna snap ik niet geloof ik.Want zoals ik het nu lees wat er ondanks de lockdown een volumedaling van 5,3% in Q4.Als er geen lockdown/covid was geweest was er een groei van 9,1% geweest ipv 5,3% krimp ??Dat zal natuurlijk niet het geval zijn. Maar wat wordt dan bedoeld ?Of bedoelen ze 9,1% zonder covid ipv 14% met covid over geheel 2021 ?Maar dan komt de alinea:Het herstel van de internationale volumes heeft nog niet plaatsgevonden, onder andere doorverstoringen in de keten en hogere transportkosten. Zonder het eenmalige effect en ook zonder de internationalevolumes die geraakt worden door de aangepaste btw-regels voor kleine goederen van buiten de EU en andere weten regelgeving in China, was de volumegroei met circa 14% solide dankzij de aanhoudende groei van e-commerce.- Op welk eenmalig effect doelen ze hier ? covid neem ik aan ? Immers de aangepaste btw regels/wetgeving in China zullen structureel zijn.Die 14% is dat volumegroei van alleen internationaal pakketjes ?Ik zou zeggen dat covid met alle leveringsproblemen internationaal juist voor minder pakketten zorgt ? (minder vliegverkeer/containerproblemen) Wat betekent dus die 14% zonder effect en zonder btw/wetgeving. Wat voor waarde heeft dat cijfer ?Voor de waardering van PNL is toekomstige groei heel belangrijk. Het verschil tussen 5% per jaar of 15% per jaar kan 100% koersverschil uitmaken. Dus handig om hier een goede inschatting van te kunnen maken. Zeker ook omdat mail nog steeds met 8% per jaar krimpt.Dat is de verwachting voor volgend jaar.Als online dus niet hard genoeg groeit om de krimp in mail op te vangen, heb je een aandeel zonder toekomstige groei, maar juist met krimp. Hier hoort uiteraard een lage waardering bij.Bij een lage groei online is het aandeel misschien maar €3.00 waard (toekomstige inkomsten worden steeds lager, net als in de jaren t/m 2019. Blijft online goed groeien (wat maar de vraag is) dan misschien wel €5 of hoger.