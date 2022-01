Aandeel Pharming Group AEX:PHARM.NL, NL0010391025

Het piekje van Pharming is geweest, verkoopaantallen dalen

Intellia Therapeutics: interim data H2/2022, waarbij de eerste patiënt reeds is behandeld met de gentherapie.

Kalvista: zeer goede resultaten Phase II, oraal toegediend on-demand medicijn. Directe concurrent voor Pharming, waar elk moment de Phase III trial gestart wordt.

Pharvaris: topline data in 2022 Phase II on-demand studie eenvoudige orale toediening

Pharvaris: topline data in 2022 Phase II profylaxe studie eenvoudige orale toediening

Pharvaris: PHVS719 Phase I interim resultaten 2022

Astria: STAR-0215 Phase I resultaten eind 2022

Ionis: Phase II afgerond met zeer geode resultaten, naar Phase III

COVID onderzoeken afgerond. Onderzoek Osthoff zooitje. In de doofpot

Pre-eclampsie ligt alweer enkele jaren stil. In de doofpot

Pompe, IND na vele jaren nog steeds niet gebeurd. In de doofpot

Verbeterde toedieningsmethode, na vele jaren nog steeds niet van de grond gekomen

Profylaxe, door bovenstaand nog steeds niet van de grond gekomen

Vele beloftes propageerde Pharming in de outlook richting haar belegger, resultaten boeken was een ander verhaal. De groei van Pharming is eruit, de verkopen lopen terug, en uit de pijplijn komt niets. In Q3 werd zelfs al een netto verlies geboekt van een half miljoen.De verkoopaantallen van Ruconest HAE acuut nemen af. Dat is reeds te zien in de cijfers, maar ook Pharming geeft zelf al aan dat de omzet ongeveer gelijk zal liggen aan 2020. De jaarlijkse prijsstijging van het product in acht genomen, betekent daarmee een daling in aantal verkochte ampullen.Het aantal patiënten neemt dan wel toe, maar door opkomende profylaxe medicijnen (sterke stijging gebruik Takhzyro als ook Orladeyo) zorgen ervoor dat de frequentie van gebruik afneemt.Andere producten heeft Pharming niet. Een enorm hoog risico om nog in Pharming te beleggen dus.De personeelskosten van Pharming lopen sterk op, dat drukt op de resultaten. Het operationeel bedrijfsresultaat van Pharming kelderde Q3 zelfs fors van 57,7 miljoen YTD 2020 naar 15,3 miljoen YTD in 2021, een keldering van 72%!In het derde kwartaal van 2021 boekte Pharming eenvan een half miljoen.In 2022 zijn er verschillende concurrenten die met duidelijkheid komen over makkelijker toe te dienen medicatie, een verademing voor de patiënt. Er komen zelfs eerste resultaten van een gen-therapie naar buiten.Het product van Pharming innoveert niet. Al vele jaren wordt gesproken over een verbeterde toedieningsmethode maar dat is in de doofpot beland. Je moet wel blind zijn om in te zien dat de markt voor Pharming op gebied van HAE enrstig onder druk komt te staan.Dit wordt bevestigd door de stilte omtrent de koeienlijn, welke onnodig is gebleken. En ook de bouw van een eigen opzuivering is stop gezet. De vraag naar meer Ruconest is er niet meer.Al jaren ligt de pijplijn van Pharming stilEr is geen enkel zicht op een eigen indicatie die binnen nu en 5 jaar op de markt zou kunnen komen, iets dat Pharming uiterst hard nodig heeft door de druk op de one-trick-pony die steeds groter en groter wordt.Externe successen moeten ingekocht worden om nog inkomsten te genereren. Zo kocht Pharming een licentie op leniolisib om wat extra inkomsten te proberen genereren. Echter is de goedkeuring nog niet binnen. De eerste omzetramingen komen uit op zo’n 100 miljoen. Echter zal het jaren in beslag nemen alvorens de verkoop op gang gekomen is. Dat terwijl de hete adem van toenemende concurrentie op HAE gebied voelende is. De kans is uiterst groot dat de omzetdaling gelijk komt te lopen met de stijging aan inkomsten leniolisib.Daarnaast oreert Pharming nu met Orchard, een gentherapie waar Intellia alweer ene jaar of 5 voorloopt op Pharming doordat daar de eerste patiënt al behandeld is met de gentherapie van Intellia.Er is geen enkel uitzicht op verbetering, wat dus ook zorgt voor een afwaardering van het aandeel waardoor huidige koersen weinig zullen stijgen of zelfs dalen en de fors dalende trend al meer dan een jaar sterk zichtbaar is.Een handje vol kleine particulieren blijft dagelijks mooie verhaaltjes ophangen rond Pharming. Inmiddels zijn ze blind geworden voor de realiteit. Hoge verliezen hopen ze ooit nog eens in te lopen, maar die toekomst is er niet. Ook investeerders zien dat, al jaren is er geen enkele investeerder die een groter belang neemt in Pharming. Ook niet voor een koers die onder de 80 cent ligt.Verbreed je horizon, neem verlies, en stop je geld in aandelen die wel renderen.