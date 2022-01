Aandeel PostNL Koninklijke AEX:PNL.NL, NL0009739416

Nou, mijn 50 cents dan:Cijfers 2021 zullen top zijn. Ik schat EBIT op 301MMarktontwikkelingPakketten:Ik zou elk jaar nog steeds met 10% groei in AANTAL stuks per jaar rekenen.Belangrijke vraag is of PostNL marktaandeel wint of verliest. Ik denk nog iets verlies in marktaandeel.Ik zou uitgaan van 6% groei bij PostNL (ipv 10% markt). In NL 4%, in Belgie 15% (obv www.nu.nl/economie/6145972/postnl-bre... ).Groei in aantallen is NIET groei in omzet. De gemiddelde prijs per pakketje daalt al jaren. Concrete data vind je in www.acm.nl/sites/default/files/docume... Marge op pakketjes komende 3 jaar gemiddeld 7%.achtergrondinfo ecommerce ontwikkeling (dan hoef je ook niet discussie aan over bricks of bytes omzet):Groei afgelopen 10 jaar www.vicus.nl/10-jaar-groei-e-commerce... ,2021%20zo'n%2072.690%20webwinkels.Pas op met ecommerce omzet cijfers in algemeen. Daar zitten ook veel diensten bij, zoals de Reisbranche = geen pakketjesDaling Brief: Ik zou elk jaar 10% daling aanhouden voor komende 3 jaar. 2022 misschien wat minder daling, jaren daarna meer.Marge op briefjes schat ik komende 3 jaar gemiddeld op 5%Verder opvallend:Ik zie als grootste gevaren:Toename kosten werving en loonkosten. Concurrentie met zoveeeeel bezorg concepten... Ik weet dat Instabox, een kleintje, erg agressief inzet in Nederland. Nemen allemaal bezorgers in vaste dienst. En proberen ook met bodemprijzen voor pakketjes klanten af te snoepen van PostNL.Hoe denigrerend er ook gedaan wordt over management PostNL. Ook hoog in de boom verliezen ze mensen.Steeds meer macht grote klanten. Wat AH bij Nestle doet, doet Bol bij vervoerders. (zie oa www.deaandeelhouder.nl/nieuws/2022/01... Moeilijk te beoordelen:Deutsche Post heb ik hoog zitten. Die zien toch alleen maar betere resultaten in komende jaren. Duetsche Post is natuurlijk niet te vergelijken met PostNL, maar toch.MT PostNL ziet wel terugval in 2022.Tja, en verder is het toch een heel grote duim gebruiken... Gaat PostNL door met stockdividend? Gaat PostNL idd aandelen inkopen? Gaan de rentes verder omhoog, en gaat de economie in lagere versnelling? Moeilijk iets van te zeggen...