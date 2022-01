Naar ik begrijp ziet het meta verse gebeuren er zo uit ( correct me if i'm wrong ) :video 0:37 minuutAls dit die metaverse wereld is....Misschien leuk voor hele jonge kinderen, maar verder.....En dan bij minuut 0:34 nog een reclame :Have you found the POAP yet ?Toelichting over deze rage die men probeert te creërenWhat is POAP?For anyone who’s been to one of Ethereum’s many magical events, you’ve probably seen mystic QR codes floating around on pink rosetta’s with the label “POAP”Maybe you knew to scan that QR code and redeem the token to your Ethereum address as prompted!POAP >>short for Proof of Attendance Protocol--are digital badges given to nomads as a way to proof their attendance at any of our partnered events.Each badge is unique, meaning the only way to get a POAP is to actually be at the event.Each event has a custom design, meaning POAPs quickly turn into a rare collection of coveted NFTs which can only be earned by travelling the world to one of Ethereum’s most sought after gatherings.Gewoon plaatjes verzamelen, maar dan digitaal wat je op. de een of andere manier wel naar een wereld zal trekken waar je moet betalen.Metaverse is bedoeld omdat FaceBook door de jongeren aan de kant gezet werdMen hoopt met MetaVerse de jongeren te winnenMaar hiermee en dan nog sluikreclame erin gemonteerd ?