Aandeel Galapagos AEX:GLPG.NL, BE0003818359

Galapagos benoemde Paul Stoffels als nieuwe CEO



Galapagos benoemde Paul Stoffels, voormalig vicevoorzitter en CSO van Johnson & Johnson, als nieuwe CEO, met ingang van 1 april. De man beschikt over een ruime ervaring op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling, pijplijnopbouw, bedrijfsontwikkeling en leidinggevend management en neemt het roer over van Onno van de Stolpe, die op pensioen gaat. Stoffels treft een bedrijf in zwaar weer aan, nadat de FDA geen groen licht gaf voor filgotinib op de Amerikaanse markt.



Geen impact op 60 euro koersdoel en “Houden”-advies bij KBCS, dat nieuwe aankondigingen in de komende maanden nauwlettend in het oog gaat houden.



Our target price of € 61 per share corresponds to DCF valuation based on WACC of 10% to reflect the risk associated with a biotechnology company.



In reaching our DCF NPV, we forecast peak EU Jyseleca revenues of € 500m. We carry no pipeline forecasts as, in the absence of incremental data, we are deeply skeptical of the commercial potential for the Toledo program and TYK2i. This reflects a combination of the data generated to date and our assessment of the competitive landscape. We forecast a significant reduction in R&D spend from 2024, reflecting our belief that the Ph II data generated in 2023 will not warrant moving the internal assets into Ph III.



We rate Galapagos High Risk due to the volatility.



Risks to our investment thesis and target price include:



1) Jyseleca (filgotinib) fails in Crohn's – the phase 3 DIVERSITY study aims to build on the phase 2 FITZROY study, demonstrating that Jyseleca can become an effective, oral treatment for Crohn’s disease. There is a risk associated with some subjective measures in the endpoints in a heterogeneous disease such as Crohn’s.



2) Competition in Rheumatoid arthritis – filgotinib is the fourth JAK to reach the market in Europe which would mean a differentiated profile would be required to penetrate the market. Pricing competition could also be significant with undifferentiated alternatives.



3) The new CEO announcement disappoints the market



Upside to our target price could come from a stronger than expected rollout of Jyseleca in Europe in Rheumatoid Arthritis, the new CEO announcement significantly improving sentiment, and sensible deployment of the near € 5bn cash pile.



"Pulling All the Stoffels Out with New CEO Hire"



Jefferies omschrijft Stoffels als een zwaargewicht en kopt "Pulling All the Stoffels Out with New CEO Hire".



Stoffels was hiervoor chief scientific officer van Johnson & Johnson, waar hij aan het hoofd stond van de onderzoeks- en productpijplijn van het bedrijf. Onder meer het coronavaccin van Johnson & Johnson werd onder leiding van Stoffels ontwikkeld.



Als medeoprichter en voormalig lid van de raad van bestuur van het biotechbedrijf kent Stoffels de cultuur en pijplijn van producten van het concern goed, aldus de zakenbank.



Stoffels volgt per 1 april oprichter Onno van de Stolpe op als topman.



Stoffels neemt de leiding bij Galapagos over in een periode dat het bedrijf in zwaar weer verkeert. Met name het besluit van de Amerikaanse toezichthouder FDA om filgotinib niet toe te laten op de Amerikaanse markt leidde een koersval van het aandeel in.



Analist Peter Welford meent dat Stoffels het vertrouwen van beleggers in de pijplijn van Galapagos zal moeten terugwinnen.



Jefferies heeft een Houden advies op Galapagos met een koersdoel van 53,00 euro.