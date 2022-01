Aandeel Tessenderlo Group BRU:TESB.BL, BE0003555639

07 jan 2022







De Vlaamse ondernemer en investeerder Luc Tack heeft een pakket aandelen van de Zwitserse spinnerijmachinebouwer Rieter bijgekocht. Zijn belang bedraagt nu 15,02 procent.



De transactie blijkt uit een melding van Rieter aan de beurs van Zürich. Tack verstevigt met de operatie zijn positie als tweede grootste aandeelhouder van Rieter. Tot nu toe bezat hij 11,69 procent van de onderneming. De Zwitserse ondernemer en politicus Peter Spuhler is de grootste aandeelhouder met een belang van 22,07 procent. De participatie van Tack is tegen de koers van Rieter van vrijdag omgerekend ruim 120 miljoen euro waard.



De opmars is opmerkelijk. Tack verraste in maart vorig jaar met een instap bij de Zwitserse machinebouwer, de grootste speler ter wereld voor machines om garen te spinnen. In de zomer verzuurde de relatie echter fors, toen Rieter met een strafklacht dreigde tegen de topman van sectorgenoot Picanol en diens financieel directeur Stefaan Haspeslagh omdat ze als bestuurders van Rieter vertrouwelijke informatie zouden hebben misbruikt.



Eind augustus kwam er een soort bestand: geen strafklacht, maar Tack werd wel net als Haspeslagh per direct uit de raad van bestuur verwijderd. Beiden ontkenden de aantijgingen met klem. Sindsdien was het afwachten wat Tack met zijn belang in Rieter zou doen: verkopen, blijven zitten of bijkopen. Het is dus het laatste geworden.



De vraag is nu of hij Rieter ziet als een louter financiële belegging of dat er strategische overwegingen meespelen, zoals een nakende overname en een samengaan met Picanol. Een woordvoerder van Picanol reageerde tegenover het persbureau AWP kort: 'De extra inkopen zijn een bevestiging van ons vertrouwen in Rieter. Voor de rest geven we geen commentaar.'



Met de initiële instap in maart gaf Tack opnieuw blijk een neus voor timing te hebben. Daarna verdubbelde het aandeel tot een piek van 234,50 Zwitserse frank in augustus, uitgerekend toen de kletterende ruzie in de raad van bestuur losbarstte. In het najaar viel de koers stevig terug, maar naar een nog altijd vrij hoog niveau.



Tack controleert ook de chemiegroep Tessenderlo. Sinds vorig jaar zit hij ook in het kapitaal van de kranenreus Sarens.