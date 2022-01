2)De Somme, het departement van de familie Leullier, is de onbetwiste kampioen van Frankrijk op het gebied van windenergie. Hier staan 1000 van alle 6500 windturbines op land. In dit fraaie, glooiende landschap valt vrijwel nergens nog te ontkomen aan de witte reuzen die vaak een tiphoogte van 175 meter hebben.Het waait vaak in de Somme, reden waarom bedrijven als Totalenergies en Engie nog veel meer van plan zijn in de streek. De onbetrouwbaarheid die eigen is aan windenergie — als het te weinig of te hard waait staan de machines stil — blijft in de Somme beperkt.Niet ver van het huis van Leullier staat de melkveehouderij van de familie Henocque. Laura Henocque (35), die het bedrijf met met haar ouders runt, noemt het geluid onverdraaglijk. ‘Binnen heb ik er geen last van, maar in de wei is het niet te doen. Bovendien geven de koeien minder melk.’Dat laatste heeft te maken met de kabels die de stroom transporteren, weet Henocque. Die stoten als ze zwaar belast zijn stroom af dat in ondergrondse stroompjes terechtkomt. ‘Daarom drinken ze minder en dat merken wij — het scheelt een paar liter per koe per dag.’Windmolens zijn een bijna religieus symbool van de energietransitie. In reclamecampagnes van energiebedrijven, banken en verzekeraars verbeelden ze een stralende toekomst. Maar Henocque associeert de gevaarten al lang niet meer met groen. ‘Vleermuizen en patrijzen zien we hier niet meer en jagers klagen ook over het wild dat is verdwenen. Wat is hier in vredesnaam groen aan?’Net als Leullier heeft Henocque zich aangesloten bij het lokale verzet tegen de expansiedrift van de windsector. Een landelijke trend, want op dit moment worden zeven op de tien nieuwe projecten aangevochten door boze plattelanders. Hun vereniging heet de Asen, de 'Association de sauvegarde de l'environnement et de la qualité de la vie de Fresneville et de la vallée du Liger'.‘Genoeg is genoeg’, zegt Asen-voorzitter Colette Bourgois (66). Zij rijdt het bezoek naar een open veld tussen Fresneville en de gemeente Allery. ‘Hier moeten nog eens acht windmolens komen, terwijl dit het laatste stuk vrije ruimte is in de omgeving. Echt een schandaal.’‘Windpark is trouwens ook niet het goede woord’, zegt Bourgeois, die werkte op de hr-afdeling van een academisch ziekenhuis. ‘Dat klinkt heel vriendelijk, een park. Maar het zijn in feite windfabrieken en deze prachtige omgeving is steeds meer een industrieel landschap.’Via de rechter dwongen tegenstanders een ‘aanvullend openbaar onderzoek’ voor dit laatste project af. ‘Wij hebben de laatste weken meer dan driehonderd bezwaarschriften verzameld, bijna iedereen hier is tegen. Alleen degenen die hun land kunnen verhuren zijn voor.’Ondanks dat bemoedigende resultaat is Bourgois niet optimistisch. ‘De windmolengekte wordt aangejaagd door de gigantische subsidies voor de exploitanten die de burgemeester van kleine, armlastige gemeenten paaien met belastinginkomsten. Pas als dit geldcircus stopt hebben we een echte kans.’Wat het voor Bourgois en de haren nog moeilijker te verteren maakt, is het feit dat er in Frankrijk ondanks de opmars van zon- en windenergie geen gram minder CO2 de lucht in is gegaan. ‘De overlast, de waardevermindering van onze huizen, alle offers zijn voor niets. Er is nul winst voor het klimaat.’Frankrijk gaf de laatste tien jaar maar liefst €150 mrd uit voor windmolens en zonnepanelen. Maar tegelijk besloot de vorige president, François Hollande, dat het aandeel van kernenergie — schonere energie bestaat er niet — in de elektriciteitsmix moest afnemen.Het resultaat van dat beleid doet Bourgois pijn aan de ogen. De Franse elektriciteit was in 2020 voor bijna 90 % CO2-vrij. Het aandeel van wind steeg naar 7,9 %, terwijl dat van kernenergie — een paar jaar geleden nog ruim 70 % — inmiddels is gedaald naar 67,1 %. Waterkracht bleef gelijk met 13 %.Maar de wal keert het schip. In november kondigde Hollande’s opvolger Emmanuel Macron de bouw aan van nieuwe kerncentrales. Zonder kernenergie zijn de klimaatdoelen onhaalbaar en rijzen de kosten de pan uit. ‘Toch gaat de windmolengekte gewoon door’, constateert Bourgois. ‘Dat is echt Macron, bij hem is het altijd én-én, hij maakt nooit duidelijke keuzes.’Gelukkig zijn er over vier maanden presidentsverkiezingen, stelt zij vast. ‘Wij kunnen deze waanzin alleen in de stembus stoppen.’Protestborden gericht tegen 180 meter hoge windturbines, bij een landweg in Frettecuisse.Lees het volledige artikel: fd.nl/samenleving/1424685/de-somme-ka...