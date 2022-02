Aandeel Sligro Food Group AEX:SLIGR.NL, NL0000817179

Buitenkansje voor Jumbo en Sligro: Metro verkoopt activiteiten BelgiëVan onze redacteur 08:53Supermarktketen Jumbo en horecagroothandel Sligro kunnen zich opmaken voor een mogelijk overnametraject, vlak over de grens. Het Duitse handelsconcern Metro zet zijn verliesgevende activiteiten in België in de etalage, zo heeft de Vlaamse zakenkrant De Tijd vernomen. Metro België omvat zowel de horecagroothandel Metro als de Makro-supermarkten en hun vastgoed.Volgens De Tijd bekijkt zakenbank Rothschild alle strategische opties voor de Belgische tak van Metro, waarbij ook verkoop aan de orde kan zijn. De eerste gesprekken met gegadigden zouden al zijn gevoerd.KandidatenJumbo en Sligro zijn voor de hand liggende kandidaten om zich bij Metro te melden als belangstellenden. Jumbo zette eind 2019 voor het eerst voet op Belgische bodem met eigen winkels in Pelt, Rijkevorsel en Lanaken. Met de aankoop van warenhuisketen Hema beschikt het bedrijf van de Veghelse familie Van Eerd tevens over vestigingen in Brussel en Antwerpen. Jumbo heeft de ambitie om gestaag verder te groeien in België.Sligro, eveneens uit het Brabantse Veghel, is al veel langer actief in België en heeft eigen vestigingen in Antwerpen, Gent en Luik. Na de verkoop van zijn supermarktactiviteiten in Nederland ambieert het beursgenoteerde bedrijf van de familie Slippens verdere groei in de horecagroothandel in de Benelux.17 winkels in BelgiëMetro beschikt over zeventien winkels in België: elf Metro-winkels en zes Makro's. Makro opende zijn eerste Belgische winkel in 1970 in Deurne. Net als in Nederland waren de Makro-winkels historisch voorbehouden aan ondernemers en zzp'ers. Sinds vijf jaar zijn de supermarkten open voor het grote publiek en concurreert het met supermarktketens, waaronder die van Ahold Delhaize. De Metro-zaken zijn exclusief voor horecaprofessionals.De Tijd meldt dat de Belgische Metro-tak in het gebroken boekjaar 2019-2020 nog 44 mln verlies leed op een omzet van €714 mln, vooral door de Makro-winkels. Het boekjaar ervoor was er een verlies van €67 mln, op €738 mln omzet.Lees het volledige artikel: fd.nl/bedrijfsleven/1427390/buitenkan...