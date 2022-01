Aandeel Pharming Group AEX:PHARM.NL, NL0010391025

Hallo Hier een draadje over Orchard therapeutics,ORTXOrchard werd opgericht in 2015 - maar de wortels gaan dieper en gaan terug tot enkele van de eerste onderzoeken en klinische ontwikkelingen waarbij ex vivo autologe gentherapie betrokken was. Ze zijn er trots op dat onze wetenschappers een centrale rol hebben gespeeld in de evolutie van deze technologie van een gedurfde visie naar een potentieel levens veranderende realiteit.Orchard bouwt voort op tientallen jaren van onderzoek en vooruitgang op het gebied van gentherapie om mogelijke behandelingen voor zeldzame en vaak dodelijke ziekten te ontwikkelen. Onze ex vivo autologe gentherapie-aanpak is ontworpen om de eigen bloedstamcellen van een persoon te gebruiken en in die cellen een werkende kopie van het ontbrekende of defecte gen in te voegen. Door deze gen-gecorrigeerde cellen aan de patiënt te geven, willen ze genetische afwijkingen met één behandeling permanent corrigeren.Deze benadering is gebaseerd op het intrinsieke vermogen van bloedstamcellen, ook bekend als hematopoëtische stamcellen of HSC's, om zichzelf in het beenmerg van een patiënt te vernieuwen en nieuwe bloedcellen van alle typen te produceren. Onze aanpak vermijdt ook de noodzaak van een beenmergtransplantatie, waarbij cellen van een donor worden gebruikt en kan leiden tot ernstige complicaties, waaronder graft-versus-host-ziekte.Allemaal gekopieerd van hun website, hieronder de link naar de website pagina pipelineOrchard heeft een brede pijplijn en twee goedgekeurde producten op de europese markt verder hebben ze nog veel producten in de pijplijn is een cashburner maar hebben nog zo'n 240 miljoen aan contanten en momenteel een market cap van 165 miljoenorchard zit al lang in een dalende lijn maar lijkt nu te stabiliseren laaagste koers 2021 was $1,16 en hoogste $9,08, huidige koers is $1,32interesant artikel over de markt van cel en gentherapie, Orchard komt er ook een stukje in voor;Orchard is geen onbekende in de commerciële uitdagingen die de ruimte met zich meebrengt, met een verkoop van slechts $ 2,5 miljoen in zowel 2019 als 2020 voor het ernstige gecombineerde immunodeficiëntie-product ('bubble boy'), Strimvelis, dat het in 2018 van GSK kocht - onvoldoende om te dekken kosten. Verkoopprognoses in 2026 voor Libmeldy zijn $ 359 miljoen volgens Evaluate Pharma.analisten koersdoelenverder hebben ze een samenwerking met het Nederlandse bedrijf Pharming voor het ontwikkelen van Gentherapie voor HAE, Pharming heeft 1% = 1,2 miljoen aandelen van Orchard en betaalde hiervoor 6,25 per stuk door deze samenwerking ben ik me wat verder gaan verdiepen in Orchard en heb een positie genomen met 5% van mijn portefeuille.Dit was mijn eerste draadje dat ik heb geopend voor een aandeel dat nog niet op deze website te vinden is aanvulling is meer dan welkom.groet AriV