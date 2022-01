Aandeel ACACIA PHARMA BRU:ACPH.BL, GB00BYWF9Y76

Financiële headlines:

Op 11 maart 2021 plaatst Acacia een aandelenemissie bij institutionele investeerders en haalt hierbij een bedrag op van € 27 miljoen. Tegen een emissiekoers van € 2,70 per aandeel worden 10.000.000 nieuwe aandelen geplaatst.



Op 4 mei kondigt Acacia de zogenaamde Hercules- lening van 2018 van 4,3 miljoen USD volledig vervroegd af te lossen aan Hercules Technology Growth Capital en wordt de kredietfaciliteit bij Cosmo ondergebracht. De lagere overeengekomen rente levert Acacia een jaarlijkse besparing op van 500.000,--.



Financiële resultaten tot en met juni 2021:

Omzet: 400.000

Een operationeel verlies van 25 miljoen. Een verdubbeling tov H1 2020 wat veroorzaakt wordt door hogere sales & marketing kosten (7 miljoen) en afschrijving Byfavo licentie (4 miljoen) en door hogere R&D uitgaven (1,5 miljoen).

De langlopende verplichtingen zijn gestegen met 27 miljoen tov H2 2020 als gevolg van de opname van de Cosmo leningen

Cashpositie: 47 miljoen , met de stijging van de uitgaande kasstromen met 8 miljoen tot 20 miljoen voor H1 2021, is in dit tempo herfinanciering of een aandelenemissie nodig in Q2 2022.



Sales headlines:

Voortgang sales t/m september 2021:



Tot en met September 2021 en 9 maanden na commercialisatie in de VS rapporteert Acacia voor Byfavo de volgende halfjaarlijkse prestaties: 95 instellingen hebben Byfavo opgenomen in het formularium. Een succesgraad van meer dan 90%. Doelstelling blijft 150 instellingen tegen het einde van het jaar. 81% van de accounts hebben repeat orders besteld, dit was in maart nog 38%.



Tot en met September 2021 en 12 maanden na commercialisatie in de VS rapporteert Acacia voor Barhemsys de volgende halfjaarlijkse prestaties: 260 instellingen hebben Barhemsys opgenomen in het formularium. Een succesgraad van meer dan 80%. Doelstelling blijft 300 tegen het einde van het jaar. 73% van de accounts hebben repeat orders besteld, dit was in maart nog 38%.



Operationele headlines:



Op 28 januari wordt Byfavo op de markt gebracht in de VS nadat het op 2 juli 2020 werd goedgekeurd door de FDA. Byfavo wordt rechtstreeks met het eigen verkoopkanaal gecommercialiseerd in de VS. Ondanks dat de marktintroductie in een periode valt met een grote impact van Covid-19 op de ziekenhuiscentra geeft Acacia het volgende aan: Wij geloven dat onze producten kunnen helpen om de doorstroming van patiënten te verbeteren, wat in de huidige omstandigheden relevanter dan ooit is voor zorgverstrekkers en hun patiënten. We geloven dat Acacia Pharma bij deze marktintroducties in een sterke positie staat, omdat we enerzijds in staat zijn om de huidige achterstand in ingrepen kunnen helpen aanpakken, en anderzijds omdat er momenteel een blijvend tekort aan bestaande geneesmiddelen in deze therapeutische domeinen is.

Naarmate de verkoop gedurende de komende maanden en jaren zal worden opgebouwd, zal Acacia aan PAION royalties moeten betalen van tussen de 20-25%.



Deb Hussain wordt aangenomen als Chief Commercial Officer en heeft ruim ervaring opgedaan bij Eli Lilly.



Het voltooien van de studie met Barhemsys bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie. Dit was een vereiste bij de toekenning van de marktautorisatie.