Aandeel Vopak Koninklijke AEX:VPK.NL, NL0009432491

Zal de feniks dit jaar herrijzen uit de as of zitten we nog even op de blaren?Vopak’s dividend policy targets to pay an annual stable to rising cash dividend in balance with a management view on a payout ratio range of 25-75% of the net profit excluding exceptional items attributable to holders of ordinary shares and subject to market circumstances.The net profit excluding exceptional items that form the basis for dividends to be declared may be adjusted for instance for the financial effects of one-off events, changes in accounting policies, acquisitions, and divestments.* Engro and Royal Vopak LNG (https://augaf.com/engro-and-royal-vopak-considering-usd600-million-investment-in-onshore-lng-terminal/)* Eventuele verkoop Australische activiteiten* Projects (zie bijlage)* Fujairah contract renewals (non oil)* Rotterdam port CO2 storage* Europort 2022 contract renewals* Opec+* Backwardation olie marktenSilent period 17 January - 16 FebruaryPublication of 2021 annual results 16 FebruarySilent period 21 March - 20 AprilPublication of Q1 2022 interim update 20 AprilAnnual General Meeting 20 AprilEx-dividend quotation 22 AprilDividend record date 25 AprilDividend payment date 28 AprilSilent period 27 June - 27 JulyPublication of HY1 2022 results 27 JulySilent period 11 October - 11 NovemberPublication of Q3 2022 interim update 11 November