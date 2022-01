Aandeel UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD AEX:URW.NL, FR0013326246

Gewaardeerde mede-forumgenoten,Een roerend jaar is het geweest waarbij de ups en downs elkaar rap opvolgde, Covid domineerde, maar waarin toch voor URW belangrijke gebeurtenissen zijn gepasseerd en prestaties zijn geleverd.Even een kort, doch niet uitputtend, overzicht van ontwikkelingen die imo het jaar hebben gemarkeerd;- opening van the Mall of the Netherlands(18 mrt 2021);- verdere afname shortposities van grofweg 6% in jan naar 1.92% eind december(excl posities kleiner dan 0.5% belang);- na de recente verkoop van het Solna Centrum in Stockholm staat de teller van het Europeesche desinvesteringsprogramma op grofweg 2 miljard van de beoogde 4 miljard;- De bouwplaats is geopend voor het prestigieuze 'Triangle Tower-project' in Parijs samen met nwe partner AXA IM(JV);- grootaandeelhouder (en URW-forum ster ;-) ) dhr X Niel zijn belang verder heeft uitgebouwd naar 23.24% en tevens een relatief groot aantal call opties heeft aangeschaft;- er weer meer vertrouwen is in de lijn en toekomst van URW blijkens een aantal koopadviezen van grootbanken ondanks de nog steeds aanwezige onzekerheden in relatie tot COVID;- URW een meerjarig partnership is aangegaan met Afterpay in juli welke nog interessanter werd toen Square van Twitters Dorsey deze 2 maanden later heeft overgenomen;- Er een i.m.h.o. zeer interessante en mogelijk toekomstig blijkens zeer vruchtbare samenwerking is aangegaan met Servy www.moodiedavittreport.com/servy-reac... );- AR activiteiten en VR activiteiten in haar centra verder heeft uitgebouwd dmv diverse partnerships;- leegstand in de centra in de US is teruggelopen en in de EU gestabiliseerd(stand van zaken Q3, EPRA vacancy overall improved in Q3 to 7.9% from 8.9% at H1-2021 with vacancy being most improved in the US and remaining at a very controlledlevel in Continental Europe);- waarden centra lijken te zijn gestabiliseerd, enkele verkopen op boekwaarde(Solna de laatste) en zelfs wat residential in de US met een premium(Q3);- de verkoop- en leaseback-transactie van het Parijse kantoorpand 7 Adenauer is afgerond(sept);- leuke JV in Maleisie(Bina Darulaman Securing Westfield And McArthurGlen Premium Outlet For Langkawi) akkoord gesloten in okt;- Letting activity gelijkwaardig was aan die van 2019(Q3);- Mooie JV in DU; TERRAGON en Unibail-Rodamco-Westfield; topklasse senior community living in Westfield Hamburg-Überseequartier met een investeringsvolume van de joint venture-partners in de lage driecijferige miljoen euro;- Er weer een Outlook is afgegeven(Q3 Adjusted Recurring Earnings per Share of at least €6.75 for FY-2021), deze zal waarschijnlijk wel iets lager gaan uitvallen omdat de laatste Covid golf en daaruitvoortvloeiende beperkende maatregelen niet voorzien waren;- Europea Bruxelles weer nieuw leven werd ingeblazen ( www.bruzz.be/stedenbouw/winkelcentrum... );-CEO Tritent aangeeft in een Bloomberg interview dat we de bodem achter ons hebben en ik daarom reuze benieuwd ben naar de strategische bijeenkomst van 30 mrt 2022(waarin waarschijnlijk een groot deel van Lamsrust's visie op de strategie bevestigd zal worden ;-) ).Al met al een zeer roerend jaar waarbij i.m.h.o. URW robuust is gebleken. Er blijft nog veel werk aan de winkel(met name delevering US, waar sinds H1 2021 een projectteam op is gezet) en COVID nog voor onaangename verrassingen kan zorgen(al lijkt omicron ons wellicht te gaan leiden naar een meer endemische situatie(immuniteit, boost voor vaccinatiegraden).Wordt 2022 het jaar van 'de comeback'?Succes allen met uw beleggingsbeslissingen, veel wijsheid en succes toegewenst voor 2022 !HCohen