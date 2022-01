Aandeel BAM Groep Koninklijke AEX:BAMNB.NL, NL0000337319

Ik begin deze eerste en voor mij ook enige opening natuurlijk met iedereen het goede voor 2021 te wensen. IK denk dan vooal aan welzijn, geluk en tevredenheid. Je zelf financieel kunnen redden is een component van je welzijn, maar laat het meer, meer, meer niet overheersen. Ik zie beleggen als een interessante hobby, die je ongemerkt veel leert over economie, financiën en menselijk gedrag.



Terugblik op Bam op het afgelopen jaar [/b]



Het afgelopen jaar steeg de koers van 1,56 naar 2,69 euro. Deze stijging komt neer op een stijging van ruim 72%. Een enorm percentage, maar niettemin hadden meerdere trouwe bezoekers van het forum nog wat meer verwacht. Logisch, want de grootste bouwer van ons land was ook wel ontzettend in waarde gedaald. De redenen kennen we en speculanten hielpen nog een beetje bij die daling.

Dit jaar kende veel hoogtepunten, maar de doorwerking van misrekeningen in het verleden, menselijke fouten bij de uitvoering en soms domme pech zorgden voor de onnodige onzekerheid en hield de stijging van de resultaten binnen de perken. Ook nu nog bestaan die onzekerheden en blijven het tot 15 februari gissen wat exact het eindresultaat over dit jaar zal zijn.feit blijft, dat Bam in vergelijking met de voorliggende jaren een stuk beter gedraaid heeft en zich ook een voorloper rol vervuld heeft wanneer het gaat om trends , ontwikkelingen en behoeften in de samenleving. Daar zit natuurlijk een flinkk stuk eigenbelang bij maar het heeft ook iets maatschappelijks in. Dat is mooi.



Wat gaat Bam ons in 2022 brengen?



Het valt op dat Bam in geen enkel lijstje van favorieten nadrukkelijk genoemd wordt. Het gemiddelde koersdoel is op dit moment 2,97. Een stijging van dik 10 %. Een schril contrast met de stijging van het achterliggende jaar. Zelf vind ik dat behoorlijk voorzichtig. Op de eerste plaats ga ik er vanuit dat Joosten bij het uitspreken van zijn verwachting over de jaarresultaten over 2021 wel erg aan de voorzichtige kant was. Dat begrijp ik wel. De beste man wil in zijn eerste jaar het risico op nieuwe tegenvallers vermijden. Zelf denk ik dat het eindresultaat positief zal verrassen. Winstcijfers kunnen meevallen en tegenvallers lijken mij te zwaar in geprijst. 2022 wordt een jaar waarin Joostens hand op de resultaten steeds duidelijker zichtbaar zal worden en dat stemt positief. Zeker wanneer we kijken naar de huidige situatie in de bouwsector. Er is veel werk en te weinig capaciteit. Dat maakt dat bouwbedrijven goede prijzen kunnen berekenen en goed kunnen renderen. Alhoewel we ook rekening moeten houden met een te weinig incalculeren van de prijsstijgingen van materialen, onderaannemers en lonen. Die kunnen wat dempend werken. Anderzijds verwacht ik dat de resultaten van het rijtje bleeders mee zullen vallen. Soms zijn situaties in de media wel erg negatief voorgesteld en er lopen een aantal procedures, die voor Bam tot meevallende uitspraken zullen leiden.

Concreet verwacht ik dat we in 2022 ondanks sterke schommelingen als gevolg van de verwachte algehele volatiliteit toch de vier als eerste cijfer van de koers gaan zien. Ik realiseer me dat gezien de waarde, de potenties van het bedrijf en de koersniveaus van het verleden nog steeds bescheiden is. Ook voor de eerstkomende jaren daarna blijf ik positief en flink overwogen in Bam.



Beetje jammer is dat bam zijn positie van grootste bouwconcern van Nederland waarschijnlijk gaat kwijtraken aan Volker Wessels.