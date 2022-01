Aandeel Hunter Douglas AEX:HDG.NL, ANN4327C1220

Luxaflex-fabrikant Hunter Douglas komt in handen van 3G Capital

Hunter Douglas-hoofdkantoor in Rotterdam Foto: ANP



Bestuursvoorzitter Ralph Sonnenberg van Hunter Douglas verkoopt een controlerend belang in de Rotterdamse raambekledingfabrikant aan de Braziliaanse investeringsmaatschappij 3G Capital. De familie Sonnenberg blijft aandeelhouder van Hunter Douglas met een 25%-belang.



De miljardair verkoopt de aandelen voor €175 per stuk. Daarmee krijgt Hunter Douglas, bekend van het Luxaflex-merk, een ondernemingswaarde van $7,1 mrd, omgerekend bijna €6,3 mrd. Dat is meer dan twee keer de omzet van 2020 en meer dan dertien keer de brutobedrijfswinst over dat jaar.



Verzet aandeelhouders

Eerder dit jaar deed Bergson Beheer, het bedrijf van de familie Sonnenberg, zelf een openbaar bod op de resterende aandelen in Hunter Douglas van aanvankelijk €64 per aandeel. De bieding van de meerderheidsaandeelhouder viel niet bij iedere belegger in goede aarde. Later werd het bod verhoogd tot €82 per aandeel.



Bergson Beheer wist zo zijn aandelenbezit te vergroten tot 87,8%, te weinig om de resterende aandeelhouders uit te kunnen kopen. Daar is 95% voor nodig. De grootaandeelhouder liet daarop in een persbericht weten geen uitkoopprocedure te starten, maar schuift nu een controlerend belang door naar 3G Capital.



Premie van 73%

De transactie met 3G wordt gesteund door de onafhankelijke leden in het bestuur van Hunter Douglas. Zij zien erop toe dat de resterende aandeelhouders hun belang tegen dezelfde prijs kunnen verkopen aan 3G. Donderdag sloot het aandeel Hunter Douglas op €101,40. 3G Capital betaalt een premie van 73% op deze koers.



3G Capital is in Nederland vooral bekend als de partij die in 2017 een vergeefse poging deed Unilever te kopen. De Braziliaanse investeringsmaatschappij is eigenaar van voedingsgigant Kraft Heinz en bierconcern AB Inbev.



Senior partner João Castro Neves zal naar verwachting de ceo-positie overnemen bij Hunter Douglas na afronding van de transactie. João Castro Neves leidde eerder de Amerikaanse AB Inbev-dochter Anheuser-Busch, bekend van Budweiser bier. Hij is lid van de raad van bestuur van Kraft Heinz.



Reputatie 3G

In een persverklaring zegt 3G Capital de groei van Hunter Douglas te willen versnellen. De investeringsmaatschappij heeft de reputatie bedrijven over te nemen met geleend geld, om vervolgens in de kosten te snijden om de winstmarges en kasstroom op te stuwen. Dat geld gebruiken de Brazilianen om de onderneming weer te fuseren met een ander bedrijf. Dan wordt daar ook weer in de kosten gesneden en zo voort.



Hunter Douglas werd een wereldspeler dankzij luxaflex-raambekleding. Dat werd meer dan zestig jaar geleden ontwikkeld door Henry Sonnenberg en Joe Hunter als een geïntegreerd productieproces voor lichtgewicht aluminium strips. Met de introductie van de Horizontale Jaloezie in de VS werd Hunter Douglas al snel marktleider, waarna de onderneming verder uitbreidde in Europa, Australië en Latijns America. Het staat sinds 1969 aan de beurs.



Vader Ralph Sonnenberg

'Hunter Douglas is meer dan honderd jaar geleden opgericht door mijn vader en is uitgegroeid tot een wereldleider dankzij onze toewijding aan innovatie, ondernemerscultuur, toonaangevende merken en een management van wereldklasse', licht de 87-jarige Ralph Sonnenberg toe in een persverklaring. '3G Capital is een zeer gerenommeerde investeerder en een sterke partner voor onze onderneming.'



De derde generatie Sonnenberg, in de persoon van David Sonnenberg, zegt uit te kijken naar de samenwerking met de nieuwe Braziliaanse eigenaar. 'Als een private onderneming zal Hunter Douglas de mogelijkheid hebben om onze onderneming te laten groeien en uit te breiden met behoud van de cultuur van een familiebedrijf en de sterke relaties met belanghebbenden die de kern van ons succes vormen.'



Bij Hunter Douglas werken circa 23.000 mensen. vorig jaar haalde de onderneming een brutobedrijfswinst (ebitda) van $530,7 mln op een omzet van $3,5 mrd. Hunter Douglas meldde vrijdag dat het over het afgelopen vierde kwartaal een ebitda verwacht van tussen $195 mln en $205 mln.



