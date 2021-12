Aandeel Pharming Group AEX:PHARM.NL, NL0010391025

Allereerst een geweldig 2022 toegewenst Pharming-volgers !



Dit keer starten we het maanddraadje niet met een blik terug maar met een blik vooruit.



Want 'ja', 2021 was een mager jaar met een flinke koersval, en povere resultaten qua Nasdaq-notering, qua voortgang pijplijn, de waardedaling op Orchard, en een nog onduidelijke strategie-wijziging betreffende Oss.



De belangrijkste vraag nu voor mij is echter wat we dan nu wél aan goed nieuws kunnen verwachten in 2022 !



Daarvoor eerst maar weer eens een blik op de brede markt:



*

2021 was een ongekend succesvol beursjaar met stijgingen van de indexen tot tientallen procenten.

Waanzinnig eigenlijk in een jaar waarin Covid de wereld verlamde, en we er eigenlijk nog steeds niet vanaf zijn.



*

De toverwoorden dit jaar waren echter 'stimulering' en 'TINA' (there is no alternative).

Miljarden aan Euro's en Dollars werden er weer door centrale banken in de markt gepompt.

En veel van dat geld kon alleen maar naar aandelen, omdat de rentes op obligaties en bankrekeningen nagenoeg nul waren.



*

Voor 2022 zou dat enigszins kunnen veranderen, maar niet veel.

De inflatie loopt weliswaar flink op, waardoor de rente normaal gesproken zou moeten stijgen, waardoor geld wat minder naar aandelen zou kunnen vloeien.



*

Maar economen betwijfelen of rente-verhogingen uberhaupt helpen nu de inflatie vooral door supply-problemen komen, en niet door te hoge demand.

Want ook bij een rente-verhoging zullen de gas- en olieprijzen hoog blijven, zijn er tekort containers en werknemers, en houden we een chip-tekort.

En zodra deze supply-problemen verminderen zou de inflatie al snel weer kunnen verminderen.



*

En ook stimulering door centrale banken zal nog jaren doorgaan.

Vooral hier in Europa kan de rente eigenlijk niet meer omhoog of heel Zuid-Europa valt om.

En ook Covid blijkt nog lang niet voorbij.



*

Je ziet dan ook dat een belangrijke graadmeter van de rentestand, de 10-yr US Note, nog steeds braaf rond de 1,5 % blijft bungelen, ondanks de sterk toegenomen inflatie-angst.



*

En zelfs áls die rente alsnog wat zou gaan oplopen dan is dat eigenlijk vooral een probleem voor overvloedig gefinancierde jonge Nasdaq-bedrijven, die dan wél problemen zouden kunnen krijgen met duurdere financiering





En dat brengt me al een beetje op Pharming.



*

Want tussen alle matige berichten van 2021 is er één aspect van Pharming wat het toch wel erg onderscheid van vele andere biotech-bedrijfjes: Pharming heeft een positieve cash-flow, een erg gezonde balans, en heeft dus geen extern geld meer nodig.

Mocht de rente alsnog stijgen dan is voor Pharming dus geen acuut risico dat men de rente op de financiering niet meer kan betalen, danwel dat investeerders kiezen voor andere vastrentende waarden.



*

Daarnaast lijkt de kans steeds groter dat Pharming er nog een medicijn bijkrijgt, Leniolisib, met de eerste omzet al ergens begin 2023.

Vele berekeningen zijn er al geweest op dit forum hoe groot de slaagkans is hiervan, en wat voor omzet en winst dit zou kunnen brengen.

Mijn eigen inschatting daaruit is een slaagkans van zo'n 80 % en een potentiële extra omzet van 80 - 140 milj per jaar.



*

En stel je dan eens voor dat al het andere dat Pharming onder handen heeft zou mislukken, behalve het bovenstaande waarvan we in januari al de eerste berichten kunnen verwachten, zelf dán is het aandeel naar mijn mening al veel meer waard dan wat we nu op de borden zien.



*

Al die andere zaken die nog wél of niét spelen, als AKI, PE, Covid, Orchard, overnames, inlicensing, koeienlijn, ecetera, zijn dan puur bonus op een al veel te lage koers.



*

Waar het in 2022 over zal gaan is Leniolisib, waar Pharming ook nu al z'n organisatie op inricht met als z'n vacatures, z'n NavigateAPDS-project voor heeft gestart, z'n weesgeneesmiddel-status voor heeft verkregen, en waarom her en der plannen (zoals Oss) alsnog worden gewijzigd.



*

Als dit project slaagt, dan komt er veel extra omzet binnen, en giet dit de relatie met Novartis in beton, met mogelijk nog veel meer inlicensing van Novartis-medicijnen, of misschien zelfs nog meer dan dat.



Een goed beleggingsjaar 2022 !