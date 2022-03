Aandeel Ease2pay N.V. AEX:EAS2P.NL, NL0000345627

Om over extra groeikapitaal te kunnen beschikken, is de Vennootschap voornemens om

2.108.344 nieuwe niet-genoteerde aandelen uit te geven aan enkele

grootaandeelhouders van de Vennootschap en enkele grootaandeelhouders van

Involtum, dit voor een totaalbedrag van € 6.375.000 (de "Private Placement"). De

uitgifteprijs zal € 3,02 zijn en deze prijs is vastgesteld door het pricing committee van de

Vennootschap en is gebaseerd op de volumegewogen gemiddelde prijs van de gewone

genoteerde aandelen in het kapitaal van Ease2pay op Euronext Amsterdam, over de 90

dagen voorafgaand aan dit persbericht. Dezelfde uitgifteprijs zal gelden voor de nieuwe

niet-genoteerde aandelen die worden uitgegeven in verband met de conversie van de

bestaande aandeelhouderslening verstrekt door The Internet of Cars.

De Vennootschap heeft toezeggingen verkregen van de beoogde deelnemers in de

Private Placement. Na de Private Placement zal de Vennootschap naar verwachting een

totaal van 23.542.215 uitstaande aandelen hebben, bestaande uit zowel de genoteerde

gewone aandelen als de niet-genoteerde aandelen.

Omzetting van niet-genoteerde aandelen naar beursgenoteerde gewone aandelen

De Vennootschap zal toelating vragen tot de notering en verhandeling op Euronext

Amsterdam van de nieuwe niet-genoteerde aandelen uit de Transactie en de Private

Placement na de publicatie van een goedgekeurde prospectus. Dit zal naar verwachting

in het tweede kwartaal van 2022 plaatsvinden. Als gevolg hiervan zullen de nieuwe niet-

genoteerde aandelen worden omgezet zodat ze samen met de genoteerde gewone

aandelen worden toegelaten tot de notering en handel op Euronext Amsterdam.



Goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders van Ease2pay

De voltooiing van de Transactie, de omzetting van de bestaande aandeelhouderslening

met The Internet of Cars en de Private Placement zijn onderworpen aan goedkeuring

door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap. Ease2pay

zal een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, die

naar verwachting in januari 2022 zal plaatsvinden. Grote aandeelhouders van Ease2pay

die 74,5% van het aandelenkapitaal vertegenwoordigen, hebben stemtoezeggingen

gedaan ten gunste van de Transactie. Publicatie van alle relevante documenten ten

behoeve van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders zal te zijner

tijd nog volgen.



Lock-up Commitments

Bepaalde aandeelhouders van Involtum en The Internet of Cars, die naar verwachting

vertegenwoordigd zullen zijn in het toekomstige managementteam van Ease2pay, zijn

ieder overeengekomen om geen aandelen Ease2pay te verkopen, of anderszins te

vervreemden voor een periode van één (1) jaar, na de Transactie en de Private

Placement, oftewel één (1) jaar na de uitgifte van de nieuwe niet-genoteerde

aandelen (de " Lock-up Commitments").

Over Involtum Holding B.V.

Involtum is een innovator in toepassingen van IoT smart activation en transactiediensten

en voorziet in een geïntegreerd facturering- en betalingsplatform. Involtum stelt

dienstverleners in staat self-service diensten aan te bieden voor nieuwe

bedrijfsmodellen die de ontwikkeling en versnelling van de energietransitie

ondersteunen. Met klanten in sectoren variërend van de beroepsvaart, het wegtransport,

recreatiehavens en wasserettes, begrijpt Involtum de kracht van connectiviteit.

Over Ease2pay N.V.

Ease2pay is een innovatieve betaaldienstverlener die elektronische betalingen

goedkoper wil maken voor zowel consumenten als winkeliers. Ease2pay's eigen mobiele

betaal- en loyaliteitsplatform verandert elke smartphone in een veilige pinterminal via een

app waarmee consumenten kunnen bestellen, betalen en besparen met hun

smartphones, waardoor er geen point-of-sale-apparatuur nodig is