Aandeel Basic-Fit AEX:BFIT.NL, NL0011872650

Het eerste BFIT draadje eindigde in 2019 met een wat kleinere groep posters die elkaar vonden in discussies over het verdienmodel en de groeipijnen. Verrukt waren we toen we merkten dat onze constateringen en zorgen ook die van het management waren en geadresseerd werden. Jeugdzondes zoals het geld vragen voor app gebruik werden opgelost. Uiteindelijk hadden we op het IEX draadje al 2.5 jaar geleden een waardering van het bedrijf die recht deed aan het verdienmodel: bottom-up via een waardering van een club vermenigvuldigd met het aantal bestaande clubs. Zo kregen we de intrinsieke waarde van het bedrijf op dat moment, los van komende investeringen etc. Naderhand zagen we dat later ook bij andere protagonisten.



Toen kwam draadje 2020 met meteen corona. Dat veranderde niet alleen alles voor BFIT zelf maar ook voor het draadje: het had een enorme aantrekkingskracht waardoor het aantal posters sterk toenam met tegenstelde opinies. Weliswaar konden we al voor de analisten voorrekenen dat de cash-burn tijdens de lockdown behapbaar rond de 20 mln euro pm. zou zijn. Ook gaf daarna de overheids- en banken-steun de doorslag voor velen om op koersen vanaf 12 euro fors aan te kopen. De gevolgen van de lockdowns waren tegenstrijdig: enerzijds enorme verliezen waardoor meerdere aandelenemissies die pijn deden, maar anderzijds door de snelle terugkeer van leden ook een fors toegenomen vertrouwen van aandeelhouders in het verdienmodel waardoor opvallend de beurskoers een ATH haalde, zelfs ook voor het eerst noteerde boven de intrinsieke waarde van de bestaande clubs volgens onze waarderingsberekening, dus verwachte winstgroei meenam! Hierdoor kwam er op het draadje een steeds sterkere split tussen voor- en tegen-standers.



Volgens onze intrinsieke waardeberekening is BFIT nu aan het begin van het nieuwe jaar met een beurskoers van 40 euro lichtjes hoger gewaardeerd. Daar bovenop komt de lockdown die de komende seizoenspiek samen met de introductie van 2G in Frankrijk flink kan afvlakken. Gaat BFIT in 2022 dan wel de gestelde doelen halen:



- Naar 1.250 clubs (+24%)?

- Naar 850 mln omzet?

- Naar 240 mln ebitda?



De intrinsieke waarde berekenen we bij 1.250 clubs op tegen de 50 euro.



Daarbij wil het einde 2022 een zesde land inpikken, op het draadje verwacht men Duitsland. Tenslotte wil BFIT het verdienmodel verbeteren door te evolueren van sportschool naar ‘lifestyle brand’, het zogenaamde partner-in-life model. Dat laatste klinkt logisch en veelbelovend maar de historie mbt. x-sell is nog niet indrukwekkend te noemen, om een eufemisme te gebruiken.



Kortom, ook 2022 lijkt een jaar te gaan worden waar aandeelhouders en shorters zich kunnen uitleven op het draadje. Ik wens iedereen daarbij veel rede en... succes!