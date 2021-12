De pinpas is binnenkort verleden tijd bij ABN Amro. Pinnen, betalen etc verloopt binnenkort via zogenaamde QR codes. Steeds meer wordt zichtbaar op welke manier het betalingsverkeer binnen het toekomstige nieuwe financiële systeem vormt gaat krijgen. Voor degenen die weten waar zij op moeten letten natuurlijk. Je gaat het pas zien als je het doorhebt, is een bekende Cruijff uitspraak. Hierdoor ontstaat een controle wereld. Want om straks toegang te krijgen tot uw eigen geld, en om daarnaast te mogen deelnemen aan de samenleving, dient u te beschikken over een QR code. Een unieke sleutel die in combinatie met gezichtsherkenning een controle samenleving vormt. In plaats van de genoemde vrijheid, bepaalt in de toekomst juist het systeem waar u naar binnen mag, wat u mag kopen en wat uw rol is in de maatschappij. De huidige samenleving wordt al enige tijd gedomineerd door angstige berichten over de Covid pandemie en klimaatverandering. Beide wereldwijde 'problemen' bieden de elite een 'rare window of opportunity', waarin zij hun ideaal beeld van de wereld over het volk uitrollen. Maar is dit ook uw ideaalbeeld? En wilt u dit wel?



De QR samenleving geeft u geen vrijheid. Nee, deze gaat juist de vrijheid van veel mensen beknotten. QR codes gaan direct invloed hebben op uw vermogen en inkomen. En daarnaast over de vrijheid wat u met uw eigen geld nog mag doen. Wilt u leven in een QR samenleving waarin uw geld, uw identiteit, uw gezondheid etc gecontroleerd wordt en waarbij wordt afgedwongen wat u moet doen? Wat u voortaan wel en niet meer mag.



Het is tijd dat alle burgers eerlijk geïnformeerd worden over de voor- en nadelen van de nieuwe QR samenleving. Een Chinees-achtig Social Credit Score systeem krijgt vorm in de westerse wereld. En politici maar wijzen met een bestraffend vingertje richting China, terwijl u hetzelfde lot staat te wachten in 2022



Roept u maar!