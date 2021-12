Duitse aandelen« Terug naar discussie overzicht

Eerste positie ingenomen in Linde Plc, de USA, Duitse, UK producent van industriële (waaronder waterstof) en medische gassen.

de 2e speler in deze defensieve ologopolie markt, is het kleinere Franse Air Liquide





De fabrikant van industriële gassen is het afgelopen jaar met ruim 40% gestegen, terwijl de DAX in dezelfde periode een groei van slechts 14% heeft gerealiseerd.

De fusie in 2018 met PRAXAIR tot 's werelds grootste fabrikant van industriële gassen is een echte meevaller gebleken.

Want sindsdien is het bedrijf slanker, efficiënter en winstgevender dan ooit tevoren. Dit kwam LINDE vooral in het coronajaar 2020 ten goede, maar was er in 2019 al in geslaagd de winst te verhogen ondanks de zwakke economie. Voor 2021 verwachten de analisten een omzetstijging van circa 11%, terwijl de nettowinst naar verwachting met 70% zal stijgen ten opzichte van het voorgaande jaar. Met een P/E van 33 is het aandeel zeker niet goedkoop, maar dat is het de afgelopen jaren nooit geweest. Bovendien brak de prijs begin december, wat een nieuw record betekende.

cc: finanznachrichten.de



GUILFORD, VK / ACCESSWIRE / 15 december 2021 / Linde (NYSE:LIN)(FWB:LIN) heeft vandaag aangekondigd dat het een 'A' van CDP heeft gekregen voor zijn aanpak van waterveiligheid. Het is een van slechts een selecte groep van wereldwijde bedrijven die de hoogste score behalen.



CDP is een wereldwijde non-profitorganisatie op milieugebied die samenwerkt met investeerders die meer dan 110 biljoen dollar aan activa vertegenwoordigen om de risico's en kansen van bedrijven op het gebied van klimaatverandering, waterveiligheid en ontbossing te meten. Het gebruikt een gedetailleerde methodologie om bijna 12.000 bedrijven te beoordelen, waarbij een score van 'A' tot 'D-' wordt toegekend. De score van elk bedrijf is gebaseerd op een uitgebreide analyse van de openbaarmaking, het bewustzijn en het beheer van milieurisico's, naast bewijs van beste praktijken. Naast de 'A' rating voor waterveiligheid, kreeg Linde de rating 'A-' voor haar aanpak van klimaatverandering.



"Waterschaarste en gebrek aan toegang tot schoon water zijn wereldwijde uitdagingen voor individuen, gemeenschappen en de industrie", zegt Tamara Brown, Vice President Sustainability bij Linde. "Verantwoord beheer van water is een belangrijk onderdeel van Linde's duurzaamheidsstrategie en we zijn vereerd dat we worden erkend als een van de weinige bedrijven die toonaangevend zijn op het gebied van rentmeesterschap, transparantie en impact."



Linde helpt klanten hun milieuprestaties te verbeteren en hun ecologische voetafdruk te verkleinen door middel van hoogwaardige oplossingen, technologieën en diensten. Linde's waterbeheerplanning en duurzame productiviteitsinspanningen hebben ertoe bijgedragen dat het waterverbruik in 2020 met 300 miljoen gallons is verminderd. Het bedrijf heeft onlangs nieuwe doelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen (BKG) aangekondigd, waaronder een doelstelling van 35% absolute emissiereductie tegen 2035 en klimaatneutraliteit tegen 2050.



Over Linde

Linde is een toonaangevend wereldwijd bedrijf voor industriële gassen en engineering met een omzet in 2020 van $ 27 miljard (€ 24 miljard). We leven onze missie na om onze wereld elke dag productiever te maken door hoogwaardige oplossingen, technologieën en diensten te bieden die onze klanten succesvoller maken en helpen onze planeet in stand te houden en te beschermen.



Het bedrijf bedient verschillende eindmarkten, waaronder chemicaliën en energie, voedsel en drank, elektronica, gezondheidszorg, productie, metalen en mijnbouw. De industriële gassen van Linde worden in talloze toepassingen gebruikt, van levensreddende zuurstof voor ziekenhuizen tot zeer zuivere en speciale gassen voor de productie van elektronica, waterstof voor schone brandstoffen en nog veel meer. Linde levert ook state-of-the-art gasverwerkingsoplossingen ter ondersteuning van klantuitbreiding, efficiëntieverbeteringen en emissiereducties.

cc: Yahoo.finance