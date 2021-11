Aandeel TomTom AEX:TOM2.NL, NL0013332471

Indigo is hoogstwaarschijnlijk een nieuw platform die kan draaien op het ecosysteem zoals die van Google. Dit zie ik eerder als een noodzakelijkheid, dan als een revolutie. Je ziet dat Google met o.a. Qualcomm een platform heeft neergezet, en die ruimte laat voor derde partijen zoals QNX, of straks TomTom. Je moet mee kunnen liften op zo'n ecosysteem, en dat kan straks met Indigo.Google laat hier ook bewust ruimte voor:Aangezien TomTom toch al aan het lobbyen is geslagen, bezien het ISA besluit, zouden hierin een stapje verder kunnen gaan. Je kunt bijvoorbeeld bij de EU claimen dat een dergelijk ecosysteem zoals AAOS van Google ruimte moet bieden voor partijen zoals HERE, QNX of TomTom, en dat gebeurt waarschijnlijk ook. Dit kun je vergelijken met de explorer van Microsoft, of het platform Windows, waar van de EU ook eist van MS dat er op verschillende terreinen keuzevrijheid is;Die keuze - zou de EU kunnen afdwingen, op aandragen als partijen als TT - moeten autobouwers ook hebben bij de keus voor bijvoorbeeld navigatie. Zoals TomTom zelf ook heeft ingezien is het model van het leveren van de huidige buildingblocks aan OEM's en autobouwers op de lange termijn niet houdbaar. TomTom's aanbod moet aansluiten op de ecosystemen zoals AAOS, en Indigo gaat hiervoor zorgen. Ik kijk alleen uit of het ook door TomTom zo wordt gepresenteerd, voorals of ze ook al meteen deals kunnen aankondigen, en of de markt uberhaupt snapt dat een dergelijk platform nu precies inhoud, en of ze het op waarde kunnen schatten. Dat laatste heeft TomTom vooral zelf in de hand, door te laten zien dat ze IndiGO kunnen vermarkten, want op een of andere manier gaat het daar wel eens verkeerd met TT, zie de HD-maps (verkeerde timing), sports (niet onderscheidend genoeg, en gebrek aan breed gedragen ecosysteem zoals Google en Apple wel hebben), of actiecamera's (te weinig focus, en ook niet onderscheidend genoeg).Van HiCar wist ik het bestaan niet eens af. Het is eigenlijk een luxe PND. Dit is niet baanbrekend, maar als TomTom een dergelijk device al-dan-niet samen met een partij als Huawei op de markt zou brengen buiten de EU, zal nog best wel een bescheiden markt voor zijn. Het is alleen wel een product wat totaal niet op de toekomst is aangesloten, dit is een product met beperkte houdbaarheid, want zie bovenstaand verhaal over de ecosystemen die straks in de auto zit, dát is de toekomst.Maar leuk misschien om de op de rug liggende consumententak nog wat te laten opleven...Hoe dan ook, het blijft een longshot, dat Indigo valt of staat echt of het door de klanten van TT omarmt gaat worden, stating the obvious. Je ziet dat Google een lancering van een dergelijk platform meteen koppelt aan Renault's Megane e-tech, en bijvoorbeeld Polestar. Dat is sterke, en duidelijke communicatie.Als TomTom aankomende week puur een productlancering doet, zonder klanten erbij aankondigd, dan wordt het een non-event ben ik bang, en is het nog helemaal de vraag of het een succes gaat worden. Als ze daarintegen net zoals Google het aankondigen en direct deals en partnerships aankondigd zoals Google dat doet, dan zou het best eens een leuk feestje kunnen worden. Echter, TomTom stelt nooit teleur in teleurstellen.Hier hoor je ook al 2 jaar niets meer over, maar het zou een knaller zijn als Indigo is gekoppeld aan;Eerlijk gezegd, ik verwacht er eerlijk gezegd niet teveel van. TomTom wil graag meedoen, maar je ziet - hoe vervelend ook - dat Big Tech hun spierballen laten zien, het is maar de vraag of TomTom daar nog een rol van betekenis in gaat spelen. Ik laat me graag overtuigen door TT, tot dusver heeft TomTom's approach dat in ieder geval nog niet gedaan, en ook de cijfers laten het zeker nog niet zien.Succes allemaal!