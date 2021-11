Collectieve aangifte Willem EngelParket GeneraalT.a.v. De heer G.W. (Gerrit) van der BurgVoorzitter college van procureurs-generaal – Openbaar MinisteriePrins-Clauslaan 162595 AJ Den HaagBetreft: aangifte tegen de heer Willem EngelAangever:Voornaam:Achternaam:Adres:Postcode:Woonplaats:Geboortedatum:Telefoonnummer:E-mailadres:Geachte heer van der Burg,Ik doe aangifte tegen de heer Willem Engel wegens de volgende gepleegde strafbare feiten:1: OpruiingDe heer Engel heeft zich meermaals strafbaar gemaakt aan opruiing. In uitzendingen van Nieuwsuur (26 januari 2021) en de talkshow Op1 (27 januari 2021) vertelde u dat het Openbaar Ministerie streng zou optreden tegen opruiing en dat dit geenszins onderschat dient te worden. Dit alles betreft géén burgerlijke ongehoorzaamheid, maar het gericht oproepen tot verzet en het negeren van de (destijds) geldende (corona) regels, zie Art. 131 Wetboek van Strafrecht. De heer Engel heeft meermaals opgeroepen om de afgekondigde coronaregels te negeren en daarmee opgeroepen tot het plegen van strafbare feiten. Bovendien heeft de heer Engel meermaals opgeroepen tot het plegen van verzet tegen wat hij noemt: “het regime”. Direct gevolg van deze herhaalde oproepen zijn onder meer de rellen in Rotterdam op 19 november jl.Voor details verwijs ik u naar bijlage 1: opruiing2: Stelselmatig verspreiden van (medische) desinformatie en het in gevaar brengen van de volksgezondheidDe heer Engel maakt zich sinds de start van de corona-pandemie schuldig aan het opzettelijk verspreiden van (medische) desinformatie. Het betreft hier geen vrijheid van meningsuiting, maar het repeterend en stelselmatig verspreiden van onjuistheden. Hiermee zaait de heer Engel angst en verdeeldheid. Het verstrekken van (juiste) medische informatie is voorbehouden aan artsen en andere deskundigen, waar de heer Engel geen onderdeel van uitmaakt. Het verspreiden van medische desinformatie op dergelijke schaal is dan ook zeer schadelijk voor de volksgezondheid.Op grond van Art 300 lid 4 Wetboek van Strafrecht wordt opzettelijke benadeling van de gezondheid onder mishandeling geschaard. Poging tot eenvoudige mishandeling is weliswaar niet strafbaar, maar poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel wel. Op grond van de geldende jurisprudentie (HIV-zaken), valt besmetting met een in potentie dodelijk virus onder het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Bovendien kan het onoordeelkundig gebruik van medicijnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel. Daarmee maakt de heer Engel zich dus schuldig aan mishandeling, zware mishandeling of poging daartoe. Het oproepen tot het gebruiken en verstrekken van ongeschikte medicatie, het niet naleven van corona-maatregelen, het oproepen tot “knuffelen” en ander lichamelijk contact etc., is bovendien aan te merken als opruiing. Namelijk het oproepen tot het plegen van (poging tot) zware mishandeling.Voor details verwijs ik u naar bijlage 2: Verspreiden van (medische) desinformatie en het in gevaar brengen van de volksgezondheid3: Terroristisch oogmerkDe heer Engel voedt een klimaat van onveiligheid, waarbij hij de Nederlandse Staat afschildert als een dictatuur (regime). Hij doet dit niet incidenteel, maar vrijwel dagelijks, op diverse social media en tijdens toespraken en/of demonstraties. Dit alles heeft een ondermijnend effect op de democratie en vergroot de weerstand tegen de Nederlandse regering. De heer Engel jaagt hiermee een deel van de bevolking ernstige vrees aan voor het beleid van de overheid en het vaccinatiebeleid (zie ook het verspreiden van medische desinformatie).Door publiekelijk en veelvuldig op te roepen om het beleid van de overheid te negeren en te saboteren en herhaaldelijk te beweren dat bewindslieden strafbaar zijn en veroordeeld dienen te worden, zorgt de heer Engel voor ontwrichting van de politieke en sociale structuren in Nederland, zie art. 83a Wetboek van Strafrecht. Voorts tracht de heer Engel de overheid door zijn optreden te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, namelijk het al dan niet treffen van maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Ook dat wijst op een terroristisch oogmerk.Voor details verwijs ik u naar bijlage 3: Terroristisch oogmerk4: OplichtingDe heer Engel heeft als bestuurslid van de stichting Viruswaarheid gelden van zijn stichting aangewend, gebruikt- of ingezet voor de financiering van een perceel op het Spaanse eiland Fuerteventura, zonder zijn donateurs hier vooraf over te informeren. Het gebruik van donatiegelden voor privédoeleinden strookt op geen enkele wijze met de doelstellingen zoals beschreven op de website van zijn stichting Viruswaarheid.Voorts roept de heer Engel zijn achterban (mensen die hier bevattelijk voor zijn) op tot het doen van donaties, om de overheid te dwingen om de corona-maatregelen en het vaccinatiebeleid te beëindigen. Feit is echter dat de heer Engel in zijn talloze uitlatingen een onjuiste voorstelling van zaken geeft, waarbij hij voortdurend leugens aan zijn achterban vertelt. Hierdoor is er sprake van een samenweefsel van verdichtsels, of een listige kunstgreep, zoals bedoeld in Art. 326 Wetboek van Strafrecht.Voor details verwijs ik u naar bijlage 4: OplichtingIk vind dat de heer Engel met het uitdragen van zijn systematisch wantrouwen naar de overheid, de media en deskundigen, de stabiliteit van onze samenleving ernstig in gevaar brengt. Het levert mijns inziens een potentieel risico op voor onze sociale stabiliteit en onze democratische rechtsorde, hetgeen mij persoonlijk raakt .Ik verzoek u om vervolging te starten op bovengenoemde punten, zodat de rechtbank hier een passend oordeel over kan vellen. Ik richt mij met deze aangifte tot u persoonlijk en verzoek u deze aangifte te toetsen en door te zetten naar de Landelijke Eenheid van de politie voor verder onderzoek.Voorts verzoek ik u, indien u over aanvullende relevante informatie c.q. strafbare feiten beschikt over de heer Engel, deze toe te voegen aan bijgaande aangifte.Deze aangifte inclusief bijlagen is digitaal ondertekend op:De aangever,HandtekeningVolledige naam