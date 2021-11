Aandeel Pharming Group AEX:PHARM.NL, NL0010391025

Midden-Oosten, een Iraanse stad gelegen aan de kust van de Perzische Golf.

We schrijven het jaar 2021. De maand december nadert.



Langzaam valt de avond over de grote stad.

Het was een warme dag. De inmiddels rood gekleurde zon daalt langzaam naar de horizon.

Ze werpt haar langer wordende stralen langs de Oosterse gebouwen.

Flarden van Arabische muziek klinken door de straten.

Ook hier heeft de Arabische cultuur inmiddels haar intrede gedaan.

De galmen hebben iets mythisch.



Een oude man neemt in alle rust de trap richting het dakterras.

Met het gewaad licht opgetild overwint hij de laatste treden.

Het is inmiddels al wat drukker geworden. De man settelt zich op een zitplaats.

Iemand in een witte jurk loopt langs met een grote kan Rozenwater. Een enkele knik is voldoende om voor de oude man een kleine hoeveelheid in te schenken.

Alcohol is uit den boze in deze regio.

De regio waar gebeurtenissen en beslissingen eerder op gevoel en religieuze basis geschieden dan de rationele gedachten zoals dat in het verre Europa leeft.

Rustig neemt hij een slok, in onwetendheid dat deze avond bijzonder zou gaan verlopen.



Het uitzicht is mooi. Een mooie kijk over de andere gebouwen en een ver zicht over de Perzisch Golf.

De waterpijp gaat van mond tot mond. Geroezemoes klinkt. Ergens wordt gelachen.

De oude man laat zijn blik glijden over de stad. Wat toch een prachtige cultuur straalt het uit.



Ineens valt de man iets op. Hij is even uit zijn doen. Er beweegt iets, iets tussen 2 grote gouden koepels lijkt op te stijgen...

De oude man fronst de wenkbrauwen. De rimpels van het voorhoofd worden nog iets dieper.

Vergist hij zich? De leeftijd is inmiddels al wat toegenomen, maar zijn ogen zien nog veel.

Daar beweegt duidelijk iets door de lucht... het baant zich een weg richting de Perzische Golf, zachtjes deinend op de luchtlagen...



Inmiddels is het verschijnsel ook opgevallen bij de andere aanwezigen. Er wordt getuurd in de lucht en na enige tijd is het duidelijk:

het is een tapijt. Dit verschijnsel komt heden ten dage nog maar zelden voor.

Het stamt af van een ver verleden waarvan zelfs nu nog mythische verhalen de ronde doen over miraculeuze ontsnappingen uit het gevang.



De laatste zonnestralen beschijnen de gouden koepels van de grote gebouwen. Het tapijt is inmiddels een eind richting de Perzische golf gedreven.

Het is duidelijk geworden dat er een persoon zit op het tapijt.



Daar zit hij. Prince of Pharming. Fier overeind, in de kleermakerszit. Het hoofd licht achterover gebogen.

Een zacht briesje van een zeldzame wind wat over de Perzische Golf waait doet het tapijt licht golven.

De zwoele lucht versterkt het gevoel van de trotse aandeelhouder. Een euforisch gevoel.

Een zwart klein medium ligt op het tapijt. Een wit draadje loopt naar een oor. Via moderne apparaten in de ruimten komt er krakend informatie door uit het verre Europa.

Flarden van koersbewegingen en speculaties worden opgepikt.

In de rechterhand is een voorwerp aanwezig. Voor velen op het dakterras onbekend, maar een toevallig aanwezige Europeaan heeft het inmiddels herkend: een 0,5 liter fles Warsteiner.

Uitgebreid deelt hij zijn kennis met de andere aanwezigen. Nog voordat hij is uitgesproken klinken al enkele Oosterse termen over het dakterras.

Sommige uitspraken liegen er niet om: er wordt schande gesproken van het nuttigen van alcohol, al helemaal in deze toestand.

Het wordt gezien als een rechtstreekse aanval op de Oosterse tradities,

het ten grabbel gooien van de diep gerespecteerde normen en waarden.

De onrust is inmiddels verder toegenomen op de bovenste verdieping van het gebouw. Ook op andere daken van gebouwen is de realiteit doorgedrongen.

Velen zijn erbij gaan staan. Hier en daar rinkelt een drinkkom over de vloer, het dure rozenwater vloeit door de daknaden naar beneden...



Welkom in deze draad Pharming December 2021.