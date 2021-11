Verdachte doet boekje open over ‘methode-Taghi’: ‘Bij het kleinste ding kon hij al omslaan’



Hij is de eerste verdachte zonder kroongetuige-status in het Marengo-proces die over Ridouan Taghi verklaart. Mohamed El A. uit Utrecht doet tijdens een besloten rechtszitting een boekje open en vertelt hoe hij in de organisatie van Taghi werd getrokken. ,,Ik had te maken met een onberekenbaar persoon.”

Het is 23 juni en Mohamed el A., een wat gezette jonge dertiger, zit in de zwaarbeveiligde Bunker in Amsterdam Osdorp. Hij is vanuit de gevangenis naar Amsterdam gebracht door het Bijzonder Ondersteuningsteam (BOT) van Justitie. Het zijn de gedetineerdentransporten die niet stoppen voor een rood licht en files doen opensplijten als de Rode Zee. Ze stoppen voor niets of niemand.



In de Bunker feliciteert de rechtbankvoorzitter El A. met zijn verjaardag. Hij is vandaag 32 jaar geworden, en doet nu tijdens een besloten zitting het verzoek om zijn voorlopige hechtenis op te heffen. Hij zit sinds eind 2019 vast en wordt verdacht van betrokkenheid bij een liquidatie. El A.: ,,Dank u wel. Ik had graag gebakjes mee willen nemen, maar het BOT wilde nergens stoppen. Ze vonden het geen goed idee.”



Kan hij niet een huisje regelen om daar tijdelijk iemand in vast te houden voor een ontvoering?



Dan begint El A. te vertellen en hij gaat ver terug in de tijd. Het is 2010 en hij runt samen met twee broers een Utrechts eetcafé. Op een dag komt zijn neef Soulaiman langs. Die doet hem een voorstel. Kan hij niet een huisje regelen om daar tijdelijk iemand in vast te houden voor een ontvoering?



Soulaiman vraagt dat niet zomaar, want El A. zit op dat moment in de hennepteelt en heeft in die periode huisjes tot zijn beschikking waarin hij kan telen. El A. vraagt hem naar details. Het gaat om Mohamed H. uit Doorn, een bekende drugscrimineel in de regio Utrecht. ,,Toen ik dat allemaal wist ben ik het slachtoffer gaan informeren, want ik wilde niet dat dit ging gebeuren.” In die periode spreken El A. en H. elkaar een tijdje, waarna het contact verwatert.



Ontvoerd



In 2011 krijgt El A. een telefoontje. Het is de broer van Mohamed H. en hij vertelt dat zijn broer is ontvoerd. El A. stapt in de auto en rijdt naar Doorn. Daar hoort hij van de broer en een vriend dat zij vermoeden dat neef Soulaiman achter de ontvoering zou zitten. ,,Ze waren bepaalde dingen van plan. Het zou gaan escaleren.” Vervolgens zoekt El A. zijn neef op. ,,Ik had hem kunnen traceren en ik zei tegen hem: ‘Dit dreigt allemaal uit de hand te lopen, ik weet dat jij hem hebt, ik heb via-via te horen gekregen dat het zou kunnen escaleren, beter laat je die man los’. Vervolgens zegt El A. zijn handen ervan af te trekken. Een paar dagen later weet de ontvoerde Mohamed H. te ontsnappen uit een smerig hok bij een garage in Kaatsheuvel.



Het is rond deze periode dat El A. vaker bij de familie H. over de vloer komt. Hij wordt uitgenodigd om bij de familie over de vloer te komen en ontmoet zodoende ook de dochter van Mohamed H. Het klikt en de twee krijgen een relatie. Later trouwen ze zelfs met elkaar.



Het liefst wil ik bepaalde namen hier niet specifiek uitspreken

Mohamed el A.



Mohamed H., inmiddels zijn schoonvader, is ook degene die hem in die periode voorstelt aan iemand die in die periode aan het uitgroeien is tot een belangrijke speler in de internationale drugshandel: Ridouan Taghi. ,,Via mijn schoonvader ben ik in contact gekomen met een medeverdachte die ook terecht staat in dit proces. Het liefst wil ik bepaalde namen hier niet specifiek uitspreken”, zegt El A. tegen de rechtbankvoorzitter. Hoewel hij de naam van Taghi niet noemt, valt uit de context van zijn relaas op te maken dat hij waarschijnlijk doelt op Taghi.



El A. krijgt rondom de introductie met Taghi een waarschuwing mee. ,,Hou het bij handel in softdrugs, en laat je niet in met geweld.” El A. moet het zijn schoonvader beloven, want die zegt hem dat zijn nieuwe zakenpartner gevaarlijk is en daarom dus moet uitkijken.



De rechtbankvoorzitter vraagt hem waarom hij het dan in versleutelde chatgesprekken toch heeft over het regelen van schutters en vluchtauto’s. In 2019 heeft El A. tijdens een politieverhoor al toegegeven dat hij bepaalde berichten heeft verstuurd aan iemand wiens PGP-mailadres begint met 26c. Politie en justitie hebben dit mailadres toegeschreven aan Taghi. Volgens El A. heeft ‘de 26c’ een bepaalde manier om mensen aan hem te binden, waardoor het bijna niet mogelijk is om je eraan te onttrekken.

Explosief



De verklaring die El A. in juni aflegt tijdens de besloten rechtszitting is explosief. Op Nabil B. na, die kroongetuige is en in ruil voor strafvermindering en bescherming is gaan verklaren, zijn er geen verdachten in het omvangrijke Marengo-proces die belastend verklaren over Taghi.