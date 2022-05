In 1978 dook de 2 jaars rente boven de 10jaarsrente uit in de V.S. en 2 jaar later was er een crisis. Dit was ook 2 jaar na 1978 en 2 jaar na 1998 en 2 jaar nadat het in 2005 gebeurde het geval . In augustus 2019 kwam 2 jaarrente ook boven 10 jaarrente uit. Het is nu twee jaar later maar er is een factor bijgekomen. Sinds ruim 1,5 jaar is rente omlaag gebracht in de V.S( wat normaal tijdens een economische crisis gebeurd). Door deze factor is het nu moeilijker te voorspellen. Wel zijn er nu problemen in china waar rente niet zoals in de V.S. omlaag zijn gebracht.Hier kunt u het zelf zien: fred.stlouisfed.org/series/T10Y2Y. Wanneer je s en p grafiek erbij pakt zie je steeds dat twee jaar later er een crisis is. Maar of het nu ook gebeurd vraag ik me af. Wellicht niet door extra lage rente sinds 1,5 jaar in de V.S. ( rente word lange termijn steeds al lager maar dat is omdat schulden toenemen en er steeds minder rente% gedragen erdoor kan worden maar nu extra laag als corona respons). Ik hoor graag hoe andere leden hier tegenaan kijken. Hoe nu een crisis te voorspellen met deze extra factor.