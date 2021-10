Aandeel Tesla OTC:TSLA.Q, US88160R1014

De waardering van Tesla overschrijdt $ 1 biljoen na het plan van Hertz om 100000 Tesla EV's te kopen.



Hertz ging een paar maanden geleden bijna failliet, en was niet meer financieel in staat om zijn gezamenlijke schuldeisers terug te betalen.



Het plan van Hertz om 100000 Tesla EV's te kopen is daarom een zware klap voor de gezamenlijke schuldeisers, want hoe kon Hertz ineens 100000 Tesla EV's kopen, een bedrijf met meer dan 8 miljard dollar aan schulden?



Wie heeft een lening tussen de $ 4 miljard USD en de $ 6 miljard USD aan Hertz gegeven om de aankoop van 100000 Tesla EV's te kunnen betalen, te kunnen financieren?



Komt die $ miljardenlening van een Amerikaanse bank, bijvoorbeeld van GS - Goldman Sachs, of komt die $ miljardenlening van Tesla?



Ook Amerikaanse producenten van auto's geven leningen aan hun klanten, dus niet alleen de Amerikaanse banken.



Dus de $ miljarden aan Hertz zouden best wel eens van Tesla kunnen komen, want Tesla zit op een torenhoge berg cash.



En over wat soort lening gaat het dan?



Gaat het om een 10-jarige miljardenlening aan Hertz, een 20-jarige miljardenlening aan Hertz, een 30-jarige miljardenlening aan Hertz?



Als dit waar is dat die $ miljarden van Tesla komen, dan is het echt niet moeilijk om de markt met eigen leningen te manipuleren, en dus alsook de beurskoers van Tesla.



Hertz kondigde op 15-10-2021 plannen aan voor een IPO, en de terugkeer naar een grote Amerikaanse beurs: Nasdaq of NYSE (via een IPO Hertz Global Holdings).



Hoe zit het met de aandelen van Hertz (HTZZ - Hertz Global Holdings Inc.) op de OTC-markt?



Hoe zit het met de aandelen van Hertz (HTZZW-HERTZ CALL WARRANT 2051) op de OTC-markt?



Ik ben aandeelhouder van Hertz, en mijn online broker vertelde me dat ik mijn aandelen van Hertz (HTZZ & HTZZW) niet meer kan verkopen vanwege de nieuwe regelgeving (SEC) op de OTC-markt.



Met andere woorden, mijn aandelen van Hertz (HTZZ & HTZZW) zijn waardeloos geworden.



Is dit de nieuwe manier van Hertz om aandeelhouders te misleiden, te bedriegen en op te lichten?



Kijk wat er gebeurde met de aandelen van GM - General Motors Co. op de OTC-markt?



Ook GM - General Motors Co. kondigde plannen aan voor een IPO, en de terugkeer naar een grote Amerikaanse beurs: Nasdaq of NYSE, waardoor de aandelen van GM - General Motors Co. op de OTC-markt waardeloos werden.



Ik was ook een aandeelhouder van GM - General Motors Co, en ik verloor alles, ik verloor 100% van mijn investering.



Dit lijkt steeds meer en meer op een marktmanipulatie door Elon Musk en de CEO van Hertz, van oh oh oh, we gaan de aandelen van Tesla eens een enorme boost geven met een groot plan, met een groot project van Hertz, volledig gefinancierd met $ miljardenleningen van Tesla.



Ook was er de afgelopen weken een stijging van de aandelenkoers van Tesla, zonder dat iemand die sterke stijging kon verklaren, omdat er simpelweg geen nieuws was van Tesla.



Ook was er de afgelopen weken een stijging van de aandelenkoers van Hertz, zonder dat iemand die sterke stijging kon verklaren, omdat er simpelweg geen nieuws was van Hertz.



Ik krijg steeds meer en meer de indruk dat er sprake was van handel met voorkennis, dat er sprake was van marktmanipulatie.



We weten allemaal dat Elon Musk niet vies is van handel met voorkennis (zie zijn eerdere posts over Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu, Dogecoin,...).



We weten allemaal dat Elon Musk niet vies is van marktmanipulatie.



Het is gewoon zijn manier van handelen op de beurs.



Niemand moet mij vertellen dat Hertz de afgelopen weken en maanden geen contact heeft gehad met Elon Musk.



Tesla moet al lang op de hoogte zijn geweest van het plan van Hertz om 100000 Tesla EV's te kopen.



Dit was op maandag echt geen éénmansactie van Hertz, waar Tesla helemaal niet van op de hoogte was.



Is het niet zo dat Tesla, als beursgenoteerd bedrijf op de Amerikaanse beurs Nasdaq, de aandeelhouders actief op de hoogte moest houden van die heel belangrijke onderhandelingen, gesprekken met Hertz tijdens de afgelopen weken en maanden?



Waarom heeft Tesla de aandeelhouders NOOIT geïnformeerd over die heel belangrijke zakelijke onderhandelingen, gesprekken met Hertz tijdens de afgelopen weken en maanden?



Maandag kon iedereen de nieuwe tv-commercial zien van autoverhuurbedrijf Hertz met Tesla EV's!



Zo'n professionele tv-commercial maak je niet in een paar uur tijd.



Een nieuwe professionele tv-commercial maken is een werk van weken, en kan zelfs maanden duren.



Eerst geeft het bedrijf Hertz een opdracht aan een reclamebureau, die werken dan aan verschillende ontwerpen over een tv-commercial van Hertz, bespreken dit dan meermaals met het bedrijf Hertz, maar dit is echt een reclameopdracht van weken, en kan zelfs maanden duren om tot een professionele tv-commercial te komen, om tot een definitief eindresultaat te komen.



Tesla heeft de aandeelhouders NOOIT geïnformeerd over die heel belangrijke zakelijke onderhandelingen, gesprekken met Hertz tijdens de afgelopen weken en maanden, dus Tesla is duidelijk schuldig aan marktmanipulatie, en duidelijk schuldig aan handel met voorkennis.



Deze Tesla/Hertz zaak stinkt.



Naar mijn mening is dit marktmanipulatie en handel met voorkennis door Hertz en Tesla.



Dit zijn strafbare feiten.



Als aandeelhouder van Tesla en Hertz eis ik 100% eerlijkheid, 100% transparantie en 100% RESPECT.



Weken, maanden belangrijke informatie achterhouden, geheim houden voor de aandeelhouders kan echt niet, is onaanvaardbaar!



Alvast bedankt voor jullie meningen,