Opties« Terug naar discussie overzicht

Nu vraag ik me af: moet ik exit-strategieën voor de opties toepassen? Zo ja, welke scenario's moet ik dan in de gaten houden? Of moet ik wachten tot 18 maart en niets doen? Ik kan daar eigenlijk geen info over vinden op internet.

Want? Als je de volgende keer aan zoiets begint, reken dan inclusief kosten ook eens het netto aanvangsrendement op jaarbasis uit. Nu lijkt (!) het erop alsof je voor (relatief) "veel geld" bent gegaan omdat anders de premie te laag is, maar dat je eigenlijk relatief veel risico loopt door de lange looptijd voor een laag bijpassend rendement, terwijl de tijdswaarde vooral op het laatst snel verdampt.Voor die paar cent per aandeel moet je je positie vrij actief beheren. Al dan niet met een optiecalculator, als je het dan toch richting strategieën en scenario's wilt trekken, kun je vooraf al een beetje inschatten wat bij koersen van (zeg) 2,60, 2,70, 2,80 en 2,90 je de meeste winst of het minste verlies oplevert. Je kunt in plaats van rekenen ook gewoon naar de premie van andere maart-opties kijken, wat een verschil van 0,10 in de koers voor de koersen van de opties doet.Het wordt een beetje veel als-dannen, en vergeet transactiekosten niet. De opties kunnen waardeloos aflopen, je kunt de opties met een sluitingskoop beëindigen, de opties kunnen tussentijds worden uitgeoefend door de koper ervan, of je kunt met (of zonder) een combinatie-order de opties "doorrollen". Dat je ooit maart terugkoopt, en tegelijkertijd een septemberoptie naar keuze verkoopt. Met dezelfde of met een andere uitoefenprijs.Waar dan als belangrijkste punt bijkomt wat jij telkens van de koers van KPN verwacht. Laten uitoefenen is gewoonlijk het duurst en meest onhandig vanwege alle kosten daarvan.Maak het niet té ingewikkeld, en maak eventueel niet de fout om voor "veel premie" te (moeten) gaan. Een foute keuze bestaat niet, en je hebt zelfs keurig afdekking, maar dit kan weleens teleurstellend aflopen omdat je vrij ongunstig zit in de verhouding tussen risico en nettorendement.Als het goed is, dan past je optiekeuze bij je verwachtingen van de koers van KPN. Die basis ontbreekt al in je strategie, en doe er ook niet te moeilijk of ingewikkeld over. Elke nieuwe situatie kun je voorlopig telkens keurig doorrekenen (inclusief kosten) en beoordelen, tenzij je de pech hebt dat de optie tussentijds wordt uitgeoefend bij koersen boven 2,80. Dat gebeurt niet zomaar. Je kunt koersen van andere opties al gebruiken voor eenvoudige inschatting wat de koers van jouw optie over 3 maanden ongeveer zou zijn, als je naar december 2,80 gaat kijken. Een vaste strategie is er niet echt, want het komt meer neer op het telkens plat berekenen wat iets oplevert, en dan kies je het minst slechte of het beste.