Gold World Spot (USD) IND:XAUUSD.FXVWD, XC0009655157

Dit bedrijf verdient in mijn ogen een apart topic op dit mijnforum. Highgold Mining is nog steeds bezig tot eind oktober met hun grootste 20000m boorprogramma in Alaska.Vanaf 6 oktober is er een totale GAMECHANGER gebeurd. Ze hadden al een fantastisch project met hun JT deposit maar zijn nu ook in verschillende nieuwe gebieden naar nieuwe mineralisatiegebieden aan het zoeken.1 boorgat werd op 6 oktober gereleased van een totaal nieuw gebied 4 km van hun vlaggenschip JT deposit.Dit resultaat heb ik nog nooit gezien, het gaat over enorme bonanzacijfers!!!2.860 g/t Au en 9.990 g/t Ag over 1,26 m In 1 boorgat zowel GOUD en ZILVER aan deze waarde heb ik nog nooit meegemaakt. De meeste bedrijven openen al een fles champagne bij 3 gram au , laat staan bij 2860 gram au.De indeling van het boorgat is 577,9 g/t Au en 2.023 g/t Ag over een breedte van 6,4 m. Ik weet ook dat dit maar over een kleine oppervlakte gaat maar dit ziet er wel zeer veelbelovend uit als eerste verkenningsboorgat en kan een start zijn van een schitterend avontuur. Kan iemand een bedrijf noemen die zo’n bonanza cijfers kan voorleggen ?Andere hoogtepunten van hun JT deposit zijn :108.6m grading 10.4 g/t Au, 7.6% Zn, 0.7% Cu, 2.0% Pb and 8 g/t Ag71.4m grading 20.9 g/t Au, 9.8% Zn137.7 meters grading 11.3 g/t Au, 2.4% Zn107.8 metres grading 12.4 g/t Au, 7.1% Zn59.2 metres grading 8.2 g/t Au, 8.8% Zn75.1 meters grading 10.0 g/t Au, 9.4% Zn2.8 meters grading 19.0 g/t Au, 242 g/t Ag, 7.10% Zn, 2.91% Pb,56,6 meters grading 18.69 g/t Au, 2.43% Znzelf verwacht ik in de toekomst meer perspectief voor zilver dan voor goud en dat was voor mij ook de reden om te investeren in highgold omdat de naam wel highgold is maar er zitten in kona , millbone en DC prospect zeer grote en interessante zilverveins.Tot ergens in januari kunnen we nog vele nieuwe nieuwsberichten verwachten van hun 20000 m boorprogramma.in midden januari verwachten ze alle testen gepubliceerd te hebben waarna er een report of estimates zal worden opgemaakt. Vanaf november zullen ze starten met hun boorprogramma in Timmins ( Ontario) waar ze vele gebieden hebben bijgekocht en na de informatie van vorig jaar ook weten waar ze dit jaar moeten boren.Het bedrijf is een all in one company , goud zilver koper lood zink allemaal met zeer hoge highgrade waarden. het heeft een zeer ervaren team die steeds met goede boorresultaten weten te komen!!!!hopelijk komt highgold van onder de radar uit en beginnen de grote jongens ook te investeren in dit interessant bedrijf. De eerste dominosteentjes zijn gevallen.De marktwaarde vandaag 16 oktober is amper 98 miljoen CAD aan een prijs van 1 , 69 CAD. Tijdens kerst en nieuwjaar zullen we kijken waar alle persberichten ons gebracht hebben maar ik vermoed dat we dit jaar al mogen klinken op een mooie stijging.