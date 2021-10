Aandeel UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD AEX:URW.NL, FR0013326246

Unibail-Rodamco-Westfield: X. Niel raises stake above 20%

11:58 08/10/2021

Unibail-Rodamco-Westfield SE

(CercleFinance.com) - Xavier Niel has declared to the AMF that on 5 October 2021, through the simplified joint stock companies Rock Investment and NJJ Market, which he controls, he had indirectly exceeded the thresholds of 20% of the capital and voting rights of Unibail-Rodamco-Westfield, and now holdd 23.24% of the group's capital and voting rights (21.94% via Rock Investment and 1.3% via NJJ Market).



This crossing of thresholds results from the acquisition of derivative instruments with Unibail-Rodamco-Westfield shares as the underlying securities.



On this occasion, Rock Investment declared that it had individually crossed the thresholds of 15% and 20% of the company's capital and voting rights.





Nou ja beste medebeleggers; ik heb het al geroepen en de De contouren beginnen zich steeds duidelijker af te tekenen van dit overname spel..



De banken rammen de koers voor Niel in elkaar met bewust te lage adviezen en gaan er short op(OA Morgan Chimpanzee)

Zodat Niel mooi kan sprokkelen op koersen rond de € 60 á 75. Eindbod van Niel zal zo rond de 90 á 100 liggen.



En ja, reken er maar op dat NIEL officieel zal blijven ontkennen dat hij URW wil overnemen. Daarom heeft hij ook pas 21% ingeslagen..(!!) LOL

Waarom? Omdat hij de koers niet hoger wil zetten door instappende beleggers op dit nieuws. En omdat hij geen slapende honden(lees: andere geïnteresseerden in het vastgoedbedrijf wil wakker maken. En hij geen overnamestrijd over URW wil beginnen die de koersen fors hoger gaat zetten.. It's that simpel..



En raadt eens wie de begeleidende banken worden die URW van de beurs af mogen trekken voor Niel? Juist: MS, Goldman, enz. Zelfde banken die de verwaterende aandelenemissie zouden doen in eerste instantie. Deze zaak is allang beklonken achter gesloten deuren..

De beleggers zijn niet voor niet eerst bang gemaakt met tot en met 2023 geen dividend.. God verbiede dat we als belegger te enthousiast zouden worden over Unibail en de koers op € 150 zouden jagen voordat NIEL zijn bod kan neerleggen..



Anyway binnen 6 tot 12 maanden is URW van de beurs voor?



POLL: raadt de hoogte overnamebod win een gratis entreeticket voor Westfield - Mall of the Netherlands, Leidschendam



1-James Bonds: € 100