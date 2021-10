Aandeel TomTom AEX:TOM2.NL, NL0013332471

SCENARIO 4d. Opknippen of faillissement HERE - INTEL en TT kopen onderdelen

Waarschijnlijkheid: geen idee, maar gunstig voor alle partijen (behalve het HERE personeel)



Je knipt HERE op of laat het georganiseerd failliet gaan. TomTom neemt alle contracten en verplichtingen over die HERE heeft die ze ook kan bedienen, met alleen het strikt noodzakelijke personeel dat rechtstreeks aan die contracten verbonden is. Dit zal 95% van de klanten zijn, die gewoon over kunnen op TomTom technologie. Maps hebben eenzelfde bestandsformaat, dus overgang kan vrij snel.



Een ander deel, HD maps – de HERE live map – plus technici daaromheen gaan naar INTEL. INTEL koopt dat autonoom rijden stuk voor integratie in ADAS en autonoom rijden oplossingen en voegt dit toe aan Mobileye. TomTom betaalt bijvoorbeeld 60% en INTEL 40% van 3 miljard voor deze grap en iedereen is blij.



HERE voegde in 2020 1,3 miljard euro aan orders (Automotive plus Enterprise) toe die waarschijnlijk gemiddelde looptijd heeft van 5 jaar. Dus 260 miljoen jaaromzet. Dat wil je hebben, inclusief alle lopende contracten, alles bij elkaar goed voor tussen de 800 miljoen tot 1 miljard euro jaaromzet. TT zou bij 60% van overnamesom dan dus 2x sales betalen. Als ze vrijwel geen personeel mee overnemen is dit een grote toevoeging op winstgevendheid waarvoor TomTom vast financiering weet te vinden.



De Duitse drie krijgen zelf de vrije keuze bij wie ze hun research programma’s onderbrengen. Ofwel bij INTEL dat de HD maps van HERE overneemt. Of bij TomTom dat daar een productpallet van heeft. Dat betekent dat TomTom onderzoeksprojecten overneemt en zich committeert tot uiterste inspanningen om die in goede banen te leiden en dat INTEL dat ook doet.



Mij lijkt dan dat Daimler kiest voor TomTom, aangezien Daimler is geswitched van Mobileye naar NVIDIA en dat BMW meegaat naar INTEL, omdat zij wel verbonden zijn gebleven aan Mobileye. Wat Audi doet is onduidelijk. CARIAD, dochter van Volkswagen wil ook HD maps maken maar is de vraag of hen dat gaat lukken, het aantal mensen dat daar nu aan werkt is op 1 vuurwerkhand te tellen.



Wat ook kan is exact het hierboven gestelde scenario, maar dat niet INTEL, maar CARIAD de HD mapping activiteiten van HERE overneemt. In dat geval moet Volkswagen dus INTEL en de anderen uitkopen. En het vertrouwen hebben dat HERE onder CARIAD leiding het beter gaat doen dan tot nu toe