Aandeel Wereldhave AEX:WHA.NL, NL0000289213

De meesten van ons in Nederland en België hebben een bezoek gebracht aan een winkelcentrum van de bijna honderdjarige beursonderneming Wereldhave, de regionale marktleider met tot voor kort vestigingen in een dertigtal steden.



Wanneer vorig jaar de nieuwe CEO zijn strategie ontvouwt, reageren de financiële markten buitengewoon heftig: het wordt verreweg het meest 'geshorte' aandeel van Nederland. Het gaat zelfs zo ver dat 120 particuliere beleggers elkaar vinden op het internet via IEX en de Raad van Bestuur opzoeken met een alternatieve strategie van een uit hun midden, de auteur van een nieuw boek. De gevestigde media springen erop, de eerste significante 'social media' activisten beweging in financieel Nederland is geboren.



Een jaar later besluiten we na weer een opvallende confrontatie met het management om ermee te stoppen en verslag te doen. Dit boek verhaalt over onze periodieke vergaderingen met de Raad van Bestuur, de botsingen met de Raad van Commissarissen en het voortschrijdend inzicht in het wegsmelten van het ijsblokje Wereldhave. Naast mezelf bestond ons team uit ondermeer een registeraccountant, een ex-Raad van Bestuurslid van een bank en een student. Het toegankelijke verhaal is geschreven voor andere waardebeleggers, hopelijk ter lering en vermaak. Zo kunt u evens ervaren hoe een leidende winkelverhuurder omgaat met de druk van bijvoorbeeld e-commerce en wat dat voor u ook in de praktijk inhoudt.



In dit boek komen nieuwe feiten naar boven. Zo wil ik mijn collega beleggers op een andere wijze laten zien hoe achter die mooie presentaties en theorieën veel drama verscholen gaat. Samen met een fictieve detective wordt aangetoond hoe en waarom de belangrijkste bezittingen, de winkelcentra, wel of eigenlijk niet tegen redelijke prijzen moesten worden verkocht. Maar dat is nog maar het begin, de waardevernietiging is volgens deze feitelijke analyse verbijsterend. Mag ik u aanraden om voor het lezen voor uzelf te bepalen, welk verlies aan netto-waarde van een bedrijf in anderhalf jaar tijd rechtvaardigt voor u die kwalificatie? Zo kunt u de discussies van de grote groep kleine aandeelhouders met de Raden van Bestuur en van Commissarissen evalueren. En de voorspelling voor de toekomst. Hoe moet het volgens ons verder om weer aandeelhouderswaarde te verkrijgen?



Het boek heeft geen commerciele prijs, het wordt indachtig het oogmerk van de TTW beweging gratis weggegeven. Het beleefde en geheel vrijblijvende verzoek aan lezers is om een (fiscaal aftrekbare) bijdrage te leveren aan onze actie voor een goed doel kankerbestrijding.



Een doelstelling van het boek is om hier op IEX de discussie te stimuleren richting de Q3 rapportage op 22 october en vooral erna. De reden voor een nieuw draadje is om vanaf de webpagina van het boek hiernaar te kunnen linken.



In bijlage de cover, dit weekeinde de publicatie...