Aandeel ABN AMRO BANK N.V. AEX:ABN.NL, NL0011540547

Boekjaar 2019Per aandeel (EUR)RegistratiedatumOktober 2021 b]Slotdividend 00.68 (cash)[/b]4 oktober 2021Dames en Heren! Het is dan bijna zover! Pik nog gauw uw aandelen ABN AMRO op het MEGA-slot dividend van 0.68 mee te pakken.. En there is more to come.. Eind april kun je alweer een 0.60 interim dividend verwachten.Dus vanaf nu gemeten in 6 maanden tijd betaald ABN een prachtige, heerlijke € 1.28 aan dividenden uit. En in 12 maanden gemeten vanaf nu, zit je dan op: 0.68 + 0.60 + 0.68= € 1.96 aan dividenden.. Een betere reden om NU in te stappen. Kan ik je niet geven.. kleine 2 euro aan dividend op een aandeel van een goede € 11.. is een K/W verhouding van 1 op 5.3..!!Ik snap ook niet dat dat er nu nog beleggers zijn die verkopen of verkocht hebben deze week.N iet alleen laat je dan die 0.68 liggen over een dikke week. Maar ook nog de koersstijging in aanloop daar naar toe.Want er zullen nog genoeg beleggers zijn die dit(goedkope) ABN AMRO willen oppikken hiervoor. En ABN is goedkoop. het acteert amper op 40% van de boekwaarde.ABN heeft de skeletons nu allemaal uit de closet, ik noem de witwas affaire en andere ellende in Singapore. de voorzieningen zijn hiervoor genomen. De pijn zit in de koers verwerkt Over een jaar praat niemand meer over Corona. En dividend is nu alweer hervat.. Ik zie een rooskleurige toekomst voor ABN AMRO in. Dé Bank.. Eerste halte: € 17.50..Wat is de koers op donderdag 30 september?(winnaar wint een Limburgse Vlaai)