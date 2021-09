Franse aandelen« Terug naar discussie overzicht

Het Franse aandeel Fermentalg volg ik al jaren. Begin dit jaar was er een mega run nadat er een samenwerking kwam met Suez voor hun CO2 installatie. Vorige week vrijdag kwam er weer een mooi persbericht naar buiten. Namelijk een nieuwe registratie voor DHA Origins-oliën in kindervoeding. Je moet weten dat de markt voor kindervoeding in Europa enorm groot is.







De Food Safety Authority (EFSA) heeft een verlenging van de “Novel Food”-goedkeuring verleend, waardoor nu het gebruik van het assortiment oliën met een hoog gehalte aan omega 3 DHA Origins, afgeleid van micro-algen, voor gebruik in zuigelingenvoeding in Europa (het bedrijf heeft al een gelijkwaardige registratie voor de Verenigde Staten verkregen).



Een belangrijke detail is dat sinds 2020 de opname van DHA – of docosahexaeenzuur, een omega-3- meervoudig onverzadigd vetzuur in zuigelingenmelk, verplicht is in de Europese Unie, om essentiële voedingsstoffen te leveren voor de ontwikkeling van cerebrale, arteriële en oculaire in bijzonder.



Een markt van $ 1 miljard

Deze gunstige regelgevende stap zou de wereldwijde vraag naar omega 3 (DHA maar ook EPA, eicosapentaeenzuur) moeten ondersteunen, waarvoor de markt al op meer dan een miljard dollar wordt geschat.



Fermentalg herinnert zich dat het een van de weinige leveranciers is waarvan de algenoliën veilig zijn bevonden en zijn geproduceerd volgens normen die hoog genoeg zijn om hun geschiktheid voor kindervoeding te garanderen. Het in Libourne gevestigde bedrijf zag zijn omzet in de eerste helft al verdrievoudigen, tot 2,5 miljoen euro, “dankzij het groeiende succes van het DHA Origins-assortiment”.



CarbonWorks Joint Venture

De komende tijd krijgen we ook meer te horen over CarbonWorks. Met deze installatie wordt CO2 afgevangen en omgezet in biomassa. Kortom, een stukje in de oplossing van het klimaatprobleem. Men is n u bezig om een series A funding voor te bereiden.





De TA grafiek is super mooi. Duidelijk is de zware weerstand zone rond de 3.30-3.50. Begin dit jaar ketsten we af maar met het goede nieuws omtrent de kindervoeding, een mega groeimarkt, acht ik de kans heel groot dat we de komende maanden gaan doorstijgen. Vandaag sloot het aandeel hoger dan afgelopen vrijdag. En op iedere dump werd er meteen een hogere bied ingelegd. Kortom, bullish.



disclaimer: ik ben long en hanteer een stoploss rond de 2.90.