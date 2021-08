Aandeel BAM Groep Koninklijke AEX:BAMNB.NL, NL0000337319

En dan verlaten we deze maand onvermijdelijk de zomer die dit keer na jaren zelfs voor BAM gunstig gestemd was. De koers vloog tegen een jaarrecord dankzij een heel voorzichtig klein winstje van 20 miljoen netto, je durft het haast niet te schrijven, in het eerste halfjaar. Zelfs de analist van ING werd overrompeld door enthousiasme en zette de koersverdubbelaar aan naar een pronte € 2,60. De koers is/was daar al onmiddellijk aan voorbij gegaan. Natuurlijk staat het winstje een stuk beter dan het eeuwige rood voor de ogen.

Men is bezig met het derisken van de projecten, België en Duitsland te stabiliseren en de basis in Nederland UK en Ierland te laten groeien.

Onze zuider- en oosterburen staan in de etalage. Het gaat nu iets beter daar en dat is gunstiger voor de opbrengst bij verkoop. We zijn volop bezig zei Joosten, die inmiddels al een jaar de troon warm houdt, hoewel er nog niet veel van is gekomen.

Het is nooit slim om veel te zeggen als het gaat om fusies en overnames, dus wordt daar niet over uitgeweid.

Ach denk ik, zo lang de buurtjes een positief resultaat gaan bijdragen mag het nog wel even duren.

Inmiddels hebben 1000 Bammers, waarvan 600 in Nederland, afscheid genomen. Dat zijn 1000 jaarsalarissen minder. Komt daar die nettowinst misschien al vandaan? Nee, niet cynisch worden, de intentie om te verbeteren en daadwerkelijk duurzaam te groeien is er.

De aangekondigde reorganisatie om 100 miljoen te besparen is inmiddels afgerond.

Infra is het anti feestbeest met ruim 5 miljoen verlies. Er werd niet expliciet gezegd dat dit door de Afsluitdijk komt. Droge voeten mogen wat kosten, maar moet dat nu altijd door BAM betaald worden? Het financiële vervolg van Lely’s hoogstandje ligt bij RWS mede omdat daar de verkeerde hoog/laagwater berekening werd gemaakt. Gelukkig is de Sluis Ijmuiden overgedragen in augustus en mag ene Tjibbe J. gaan bepalen of er van het megaverlies van 112 miljoen voor BAM nog iets verhaalbaar is. Tjibbe is natuurlijk van alle markten thuis…

Grote infraprojecten zal Bam aan zich voorbij laten gaan dus zouden bv. de A27 en de Zuid-as mogelijk bv. naar Chinese aannemers gaan en stroomt ons belastinggeld naar verre landen. Als RWS de risico’s blijft leggen bij de aannemers zullen die zich gaan beperken tot fietspaden en zandpaden.

De woningmarkt, kan haast niet anders, zal fors bijdragen aan de toekomstige winst maar dan moeten er geen tegenhangers uit de infratak meer zijn of vertraging door Corona.

Voor ruim10 miljoen werd er afgeschreven op oudere grondposities met dank aan de overheid die de vergunningen vertraagt. Vertragen is het modewoord bij de overheid of het nu om regeringsformatie of lokaal beleid gaat. Rome en Parijs zijn ook niet in 1 dag gebouwd. Hoezo woningnood met een huidig 350.000 en groeiend aantal zoekenden uit duistere landen?

Hoe staat het ook al weer met dat pfas en co2 gedoe? Het zal wel niet zo dringend zijn, laat de rechters zich maar uitspreken op verzoek van de milieu clubs.

De vooruitzichten zijn niet slecht, voor 2021 mikt BAM op een gecorrigeerde ebitda-marge van circa 3,5 procent en in de eerste jaarhelft was dit 4,3 procent. Dus infra drukt het 2e halfjaar of zijn dat Dubai, Dublin en de Dijk?

De liquiditeitspositie bedroeg eind 1e halfjaar 1,2 miljard euro.

Het verveelt niet bij Bam je weet het nooit, het houdt je scherp, bezig en een aantal van ons soms wakker.

Vallen we terug na de recente koerslancering en algemene beursrecords of stomen we door richting volgende cijfers? In elk geval, remember, een gezonde en mooie maand september !