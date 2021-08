Aandeel STELLANTIS NV PSE:STLA.FR, NL00150001Q9

Eind van dealercontract biedt ondernemers kansen Nieuwe weg voor opgezegde Stellantis-dealersOp 1 juni 2023 eindigen de dealercontracten met Stellantis. De autofabrikant heeft alle contracten per 1 juni opgezegd, met een opzegtermijn van twee jaar. Stellantis gaat daarna verder met een kleiner netwerk van dealers die de 14 merken gaan verkopen en servicen. Het nieuws zal door veel dealerbedrijven als een koude douche worden ervaren. Het levert ook veel onzekerheid op de komende twee jaar. Ga je door als dealerbedrijf of kies je voor een bestaan als merkspecialist of universeel autobedrijf? Voor wie het universele pad kiest biedt marketingbureau InfoTrade ondersteuning om een nieuwe start te maken.Afbeelding: InfotradeTe veel dealerbedrijvenHet opzeggen van de dealercontracten door Stellantis is niet alleen noodzakelijk voor het voortbestaan van deze autofabrikant, het is illustratief voor de hele sector: er zijn te veel dealerbedrijven waarvoor, door elektrificatie en nieuwe online retailmodellen, in de toekomst ook nog eens minder werk is. Bij InfoTrade verwachten we dat deze trend dan ook zal doorzetten en dat ook andere fabrikanten gaan snijden in hun partnercontracten. Sterker nog, dat gebeurt al. Zo kondigde Ford in 2020 aan dat het plannen heeft het Europese dealernetwerk te verkleinen. In het Verenigd Koninkrijk verdwijnt de komende jaren bijvoorbeeld meer dan de helft van het aantal vestigingen.‘Car as a service’Naar verwachting gaan we dit ook in Nederland zien. Een aantal ontwikkelingen speelt hierbij een rol. Fabrikanten gaan auto’s rechtstreeks verkopen en waarschijnlijk kiezen voor een aantal grote dealergroepen of ‘experience centers’. Tegelijkertijd is de ‘car as a service’ in opkomst. Niet meer het bezit maar het gebruik van de auto voor een vast bedrag per maand wordt belangrijk. Merken als Volvo en zustermerk Lynk & Co werken met een abonnementsvorm, zoals Care by Volvo, om klanten aan zich te binden. Een ander signaal van deze ontwikkeling is de overname van fietsverhuurbedrijf Swapfiets door Pon. De Volkswagen-importeur wil duidelijk ervaring opdoen met het abonnementsmodel.De boodschap aan dealerbedrijven is: bouw aan je eigen merk in plaats van dat van de fabrikant.Bouw aan je eigen merkAl die veranderingen kun je als een bedreiging zien, maar ze bieden zeker ook kansen. InfoTrade ziet dat ex-dealerbedrijven als merkonafhankelijk autobedrijf succesvol hun eigen weg zoeken, zoals bijvoorbeeld multimerken-dealer Hensgens. Dit familiebedrijf koos er in 2015 voor verder te gaan als onafhankelijk autobedrijf en op de internationale markt nieuwe en gebruikte auto’s in te kopen. De visie van InfoTrade en boodschap aan dealerbedrijven die verder gaan als merkonafhankelijk autobedrijf, is dan ook: bouw aan je eigen merk in je eigen regio in plaats van aan het merk dat je nu verkoopt.Digitale marketing draait om dataInfoTrade helpt bedrijven bij het maken van de switch van merkdealer naar merkonafhankelijk autobedrijf. Door digitale marketing te integreren in de organisatie en data slim in te zetten voor de juiste marketingactiviteiten kunnen bedrijven succesvol de transitie maken. Dat betekent bijvoorbeeld inzetten op (video) advertising om voordelig en doelgericht merkbekendheid en -affiniteit op te bouwen.Online succes is verder mede afhankelijk van de volgende factoren:? Kennis van de belangrijke online touchpoints? De middelen om daar zichtbaar te zijn? Een excellente online ervaring? Gegarandeerd snelle opvolging van online leads? Een CRM-systeem voor kwalitatieve data over leads, klanten en ex-klanten? Een geautomatiseerd marketingsysteem voor contact met leads, klanten en ex-klantenTot slot is het belangrijk om goed inzicht te hebben in het rendement van betaalde marketingkanalen zoals Facebook Advertising en Google Ads, bijvoorbeeld door de conversie te meten en nog beter te koppelen met je CRM-systeem zodat je ook inzicht krijgt in het rendement in termen van gerealiseerde leads en omzet. En last but not least: denk na over verschillende manieren om je (occasion)voorraad online te promoten, bijvoorbeeld door niet alleen een aanschafprijs te noemen maar ook een maandelijks leasebedrag inclusief private lease en financial lease.Kies voor een digitale strategie op maatMeer autofabrikanten zullen de komende jaren dealercontracten beëindigen. Dat biedt kansen voor iedereen die de ambitie heeft om verder te gaan als merkonafhankelijk autobedrijf. InfoTrade ontwikkelt en implementeert voor deze bedrijven een digitale strategie op maat. We brengen alle beschikbare (marketing)data in kaart en zetten deze effectief in. Dit helpt aantoonbaar bij de switch van merkdealer naar regionaal bekend, onafhankelijk autobedrijf.