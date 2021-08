Wat betreft de outlook wordt alleen het volgende gezegd:



Results in the first half of 2021

Net profit increased to €58.3 million in the first six months of 2021 (H1 2020: €9.5 million). Commission income, the very core of our revenues, was up by 18% at €175.7 million (H1 2020: €148.9 million) on the back of higher recurring commissions and solid results at Corporate Finance. The higher AuM base also provides a good starting point for the rest of the year.



Goede uitgangspositie dus voor de rest van het jaar! Gaaf zeg!