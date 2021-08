Valuta BTC/USD IEX:20162.IEX,

Solana haalt all time high, en dringt top 10 binnen, waarom is deze cryptocurrency zo populair?Gisteren behaalde cryptocurrency Solana een nieuwe all time high van 63,88 euro. Dat is meer dan een verdrievoudiging van de koers sinds 20 juli, want toen was de munt nog geen 20 euro waard. Inmiddels staat de munt in de top 10 qua marketcap. Na vele verzoeken via mail en op social media, is het tijd om eens wat verder in de munt te duiken.Wat is Solana?Het idee van Solana is vrij simpel, en dat heeft sowieso bijgedragen aan de populariteit. Solana heeft een eigen blockchain, de bijbehorende munt is SOL. Gebruikers en ontwikkelaars worden gestimuleerd om gedecentraliseerde apps en marktplaatsen te bouwen. De blockchain volgt dezelfde principes en doet dezelfde beloftes als vrijwel elke ander project: snel, veilig en kan tegen censuur.Schalen voor de toekomstDe blockchain is goed schaalbaar en hiermee klaar voor de toekomst. Het valt nog te bezien wat de grenzen van deze schaalbaarheid zijn, maar tot nu toe ziet het er goed uit. Solana maakt gebruik van een reeks computertechnologieën die duizenden nodes kunnen ondersteunen, waardoor de transactiedoorvoer proportioneel kan worden geschaald met de netwerkbandbreedte. het is een hybride blockchain, en maakt gebruik van zowel Proof of Stake en Proof of History.Proof of History is overigens geen consensusmechanisme, maar een cryptografische klok waarmee nodes het eens kunnen worden over de tijdsvolgorde van de gebeurtenissen in de blockchain. Deze nodes hoeven geen contact met elkaar te hebben, elke node zijn eigen klok heeft.Sinds maart 2020Solana claimt 50 duizend transacties per seconde aan te kunnen, dit maakt het de snelste blockchain ter wereld. De gemiddelde tijd dat een nieuw blok wordt toegevoegd is 600 milliseconden. Ook zijn de fees heel laag. Het is een vrij nieuw project, de beta van het mainnet ging live in maart van 2020.Investeerders gooien geld naar SolanaIn juni droeg het bullish nieuws rond het netwerk bij aan een positief marktsentiment onder investeerders, aangezien Solana Labs een private token-sale van 267 miljoen euro onder leiding van Andreessen Horowitz en Polychain Capital voltooide.In de woorden van Yakovenko, CEO van Solana Labs:‘De volgende fase is de onboarding van een miljard gebruikers. Solana is vanaf de grond af gebouwd om deze schaal aan te kunnen. Met deze financiering is Solana Labs nu gepositioneerd om de juiste partners en kapitaal binnen te halen om producten en tools te bouwen om daar te komen.’Daarnaast halen projecten die op Solana zijn gebouwd ook het nodige geld binnen. Vorige week haalde de DEX Mango Markets nog bijna 60 miljoen euro op met de verkoop van tokens.Gegevens van de Solana blockchain laten zien dat het netwerk van Solana tot nu toe meer dan 24 miljard transacties heeft verwerkt en consistent meer dan 1.100 transacties per seconde heeft verwerkt.