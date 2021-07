Aandeel Pharming Group AEX:PHARM.NL, NL0010391025

TakhzyroSubcutaan iedere twee weken: uit een studie van ruim een halfjaar blijkt, dat mensen die om de twee weken Takhzyro nemen 87% minder aanvallen hebben die alsnog om acute behandeling vragen.- 77% van de deelnemers had na de eerste 2,5 maanden met tweewekelijkse dosering gedurende de daaropvolgende 4 maanden geen aanvallen- over de gehele studie van 6,5 maanden had 44% van de deelnemers 0 aanvallen na het nemen van de tweewekelijkse dosering- bij vierwekelijkse dosering gedurende 6,5 maanden is er sprake van 73% reductie in aanvallen, 73% minder gemiddeld of ernstige aanvallen, 74% aanvallen die om acute behandeling vragenOrladeyoOraal dagelijks- na 48 weken dagelijks 150mg van gemiddeld 2,9 aanvallen per maand naar 1 aanval per maand- in de open label APexS-trial na 48 weken een daling naar 0,8 aanval per maandGoede 96-weken resultaten HAE pil BiocrystAcuutRuconest (Pharming) – Humaan Recombinant C1-INH - Intraveneus (FDA & EMA)Firazyr (Takeda/Shire) – Bradykinin receptor antagonist - Subcutaan (FDA & EMA)Kalbitor (Takeda/Shire) – Kallikrein inhibitor - Subcutaan (FDA & EMA)Berinert (CSL) – C1-INH - Intraveneus (FDA & EMA)Cinryze (Takeda/Shire) – C1-INH - Intraveneus (EMA)ProfylaxeCinryze (Takeda/Shire) – C1-INH - Intraveneus (FDA & EMA)Haegarda (CSL) – C1-INH - Subcutaan (FDA & EMA)Takhzyro/Lanadelumab (Takeda/Shire) - Kallikrein inhibitor - Subcutaan (FDA & EMA)Orladeyo (Biocryst) - Oral capsule (US, China, VK, FR - EMA 03/2021)In ontwikkelingRuconest (Pharming) – C1-INH (US) – ProfylaxeStart in 2021 Start onbekend, tezamen met intradermale toedieningMicro needle patch on hold, profylaxe uit outlookPHVS416 (Pharvaris) – Acuut- Orale toediening, klein molekuul en daardoor snel werkzaam (15-30min).- Gebaseerd op het al jaren bewezen Icatibant- Versneld traject, afgeleide van de profylaxe toediening- Phase II gestart, eerste patiënt behandeld feb 2021, resultaten 2022pharvaris.com/science/#haePHVS416 (Pharvaris) – Profylaxe- Orale toediening, klein molekuul en daardoor snel werkzaam (15-30min).- Gebaseerd op het al jaren bewezen Icatibant- 1 a 2 maal daags toedienen- Phase II in de loop van 2021, resultaten 2022- FDA Acceptance IND App april 2021pharvaris.com/science/#haePHVS719 (Pharvaris) – Profylaxe- Orale toediening, klein molekuul en daardoor snel werkzaam (15-30min).- Gebaseerd op het al jaren bewezen Icatibant- Phase I start in 2021, resultaten 2022pharvaris.com/science/#haeKVD900 (Kalvista) - Acuut- Orale toediening, kallikrein inhibitor.- Eerste Phase II data gepubliceerd- Today’s data show that KVD900 halts HAE attack progression and also provides rapid relief by shortening the time to symptom resolutionKVD824 (Kalvista) - ProfylaxeFiled the IND for a Phase 2 clinical trial of KVD824 and expect to initiate that trial in the second quarter of 2021Oral Factor XIIa inhibitor (Kalvista) - ProfylaxePreclinical study 2021Berotralstat (BCX7353) (Biocryst) – ProfylaxeLanden toegelaten zie bovenEMA: maart 2021IONIS-PKK-LRx (Ionis) - Profylaxe- Phase II- The study demonstrated a mean reduction of 97% in the number of monthly HAE attacks in weeks five to 17.- In weeks five to 17, 92% of patients treated with IONIS-PKK-LRx were attack-freeBCX7353 (Biocryst) – AcuutOrale liquid toediening. Fase III te startenATN-249 (Attune) – ProfylaxeOrale toediening, kallikrein inhibitor. Phase IATN-XXX (backup) (Attune) - nog onbekend?CSL312 (CSL Behring) - Profylaxe - Recombinant monoclonal antibodySubcutane toediening om de 2 a 3 wekenIn Phase 2 - Resultaten okt 2021ALN-F12 (Alnylam) - ProfylaxeSubcutane toedieningARC-F12 (Arrowhead Pharmaceuticals) - ProfylaxeSubcutane toedieningVerseon (Verseon) - ProfylaxeOrale toediening - Klein molecuul plasma kallikrein inhibitorQLS-215 (Catabasis)NDA H1/2022, Phase I results end 2022, Phase 1b/2 results end 2023GentherapieënCRISPR/Cas9 NTLA-2002 (Intellia Therapeutics) - Gentherapie- Eenmalige toediening- IND H2 2021- Aims to reduce plasma kallikrein activity to prevent excess bradykinin production leading to HAE attacks after a single course of treatmentADVM-053 (Adverum) - GentherapieEenmalige toediening - FDA Orphan Drug StatusBMN-331 (Biomarin) - GentherapieEenmalige toediening - IND-enabling studies in juli 2020 gestartRGX-314 (Regenxbio) - GentherapieEenmalige toediening - samenwerking met Neurimmune bouwt voort op veelbelovende resultaten met ons klinische RGX-314-programmaA gene therapy product candidate utilizing NAV Vectors designed to deliver a gene encoding a therapeutic antibody targeting and binding to plasma kallikreinPresentatie OsthoffOp verzoek kan ik de presentatie van dr. Osthoff delen. (info G. Hendriks)BassieNL, De Monitor - De Pharming Expert, G. Hendriks, Jinxter, Lucas D, Voda en andere die ik vergeten ben.